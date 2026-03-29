Màn ăn mừng gây sốt của Eden Hazard

Eden Hazard hoàn thành hành trình đạp xe 167 km tại Mallorca và gây chú ý với màn ăn mừng ngẫu hứng.

Hazard uống cạn lon bia ở vạch đích.

Ba năm sau khi giải nghệ, Hazard vẫn giữ được sức hút theo cách rất riêng. Cựu ngôi sao của Chelsea và Real Madrid vừa hoàn thành thử thách đạp xe dài 167 km tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha), trước khi kết thúc bằng hành động uống cạn một lon bia ngay trước ống kính.

Ở tuổi 35, Hazard không còn xuất hiện trên sân cỏ đỉnh cao. Quyết định treo giày năm 2023 khi mới 32 tuổi từng khiến giới bóng đá bất ngờ. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn rời xa thể thao. Những trận đấu từ thiện và các hoạt động cá nhân giúp cựu tuyển thủ Bỉ duy trì hình ảnh tích cực.

Đạp xe là một trong những sở thích của Hazard. Hành trình 167 km tại Mallorca cho thấy thể trạng ổn định. Sau khi cán đích, Hazard tham gia phỏng vấn ngắn, rồi thoải mái cầm lon bia và uống như cách giải tỏa sau nỗ lực kéo dài nhiều giờ. Hành động này lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu Hazard thử sức với các cung đường dài. Năm 2024, anh cùng bạn bè chinh phục Mont Ventoux, một trong những cung đường leo núi khắc nghiệt nhất tại Tour de France. Địa điểm này nổi tiếng với địa hình khó và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong sự nghiệp, Hazard là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu châu Âu. Anh chơi 352 trận cho Chelsea, ghi 110 bàn và giành nhiều danh hiệu lớn, bao gồm 2 chức vô địch Premier League. Sau đó, anh chuyển đến Real Madrid và kết thúc sự nghiệp với danh hiệu Champions League.

Giờ đây, không còn áp lực thi đấu, Hazard chọn cách tận hưởng thể thao theo nhịp độ riêng. Không còn là những pha đi bóng tốc độ, nhưng tinh thần vận động và niềm vui với trái bóng vẫn hiện diện trong cuộc sống của anh.

