Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bỉ vùi dập tuyển Mỹ

  • Chủ nhật, 29/3/2026 06:03 (GMT+7)
Rạng sáng 29/3, tuyển Mỹ nhận thất bại nặng nề với tỷ số 2-5 trước Bỉ ở trận giao hữu.

Chủ nhà World Cup 2026 (phải) gây thất vọng.

Tại Atlanta, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi với dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Lối chơi giàu năng lượng giúp Mỹ kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp một. Phút 39, từ quả phạt góc khó chịu của Antonee Robinson, Weston McKennie di chuyển khôn ngoan trước khi dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội bóng xứ cờ hoa.

Tuy nhiên, lợi thế của Mỹ không kéo dài lâu. Chỉ sáu phút sau, Jeremy Doku tung cú sút căng khiến thủ môn Matt Turner không thể bắt dính bóng. Zeno Debast lập tức có mặt đá bồi, quân bình tỷ số 1-1, đồng thời tạo bước ngoặt tâm lý quan trọng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, cục diện hoàn toàn đảo chiều. Bỉ đẩy cao nhịp độ và liên tục khoét vào cánh phải của Mỹ với Doku trở thành mũi khoan nguy hiểm. Phút 53, chính cầu thủ này tạo đột biến để Alexis Saelemaekers kiến tạo cho Amadou Onana dứt điểm chéo góc, đưa đội khách vượt lên.

Áp lực dồn dập khiến hàng thủ Mỹ sụp đổ. Phút 59, Tim Ream để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Bỉ. Trên chấm 11 m, Charles De Ketelaere không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 3-1.

tuyen My anh 1

Khó khăn chờ thầy trò HLV Pochettino ở World Cup 2026.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 68, Dodi Lukebakio ghi dấu ấn bằng siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp. Đến phút 82, anh hoàn tất cú đúp sau sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, khép lại màn trình diễn chói sáng.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Mỹ có thêm bàn rút ngắn ở phút 87 do công của Patrick Agyemang. Trận đấu khép lại với chiến thắng đậm đà 5-2 cho Bỉ.

Các thống kê phản ánh rõ sự áp đảo của đội khách với 21 cú sút và chỉ số xG lên tới 2,36. Trong khi đó, Mỹ có 12 pha dứt điểm nhưng phần lớn đến từ những khoảnh khắc đơn lẻ. Thất bại cho thấy HLV Pochettino còn nhiều việc phải làm trước World Cup 2026.

Vào ngày 1/4, Mỹ sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha, còn Bỉ đối đầu Mexico.

Hiểu Phong

tuyển Mỹ tuyển Mỹ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý