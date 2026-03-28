Hành động kỳ lạ của Neymar

Ngôi sao Neymar hạn chế thi đấu sân khách để kiểm soát thể trạng trước thời điểm chốt danh sách dự World Cup 2026.

Neymar đang nỗ lực để trở lại tuyển Brazil.

Neymar đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Brazil sau quyết định không thi đấu các trận sân khách cho Santos. Thay vào đó, tiền đạo này chỉ ra sân tại Vila Belmiro, nơi anh cảm thấy an toàn hơn về thể trạng.

Ban đầu, thông tin này bị xem là suy đoán. Nhưng thực tế cho thấy Neymar đang chủ động lựa chọn thời điểm và địa điểm thi đấu. Điều đó khiến dư luận dậy sóng, trong bối cảnh mọi động thái của anh đều được theo dõi sát sao.

Anh không góp mặt ở các chuyến làm khách gần đây của Santos, gồm trận hòa Mirassol 2-2 và trận hòa Cruzeiro 0-0 trên sân Mineirao. CLB cho biết đây là quyết định dựa trên khuyến nghị y tế.

Lý do được đưa ra là kiểm soát thể trạng. Thời gian không còn nhiều khi HLV Carlo Ancelotti dự kiến công bố danh sách tuyển Brazil vào ngày 18/5 tại Rio de Janeiro. Điều đó khiến Neymar càng thận trọng hơn trong việc thi đấu.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không nhận được sự đồng thuận. Trong khi ban huấn luyện tuyển Brazil muốn các cầu thủ duy trì nhịp thi đấu, Neymar lại giảm tần suất ra sân. Điều đó đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì thể trạng khi bước vào giải đấu lớn.

Một chi tiết khác khiến tranh cãi leo thang là việc Neymar vắng mặt ở trận gặp Mirassol mà không thông báo trước cho Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). HLV Ancelotti có mặt trên khán đài nhưng không thể theo dõi bất kỳ tuyển thủ nào, dẫn đến sự không hài lòng.

Ở thời điểm này, Neymar vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh ưu tiên hồi phục và kiểm soát thể trạng, với mục tiêu duy nhất là góp mặt trong danh sách của tuyển Brazil vào tháng 5.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.