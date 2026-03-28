Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động kỳ lạ của Neymar

  • Thứ bảy, 28/3/2026 19:28 (GMT+7)
Ngôi sao Neymar hạn chế thi đấu sân khách để kiểm soát thể trạng trước thời điểm chốt danh sách dự World Cup 2026.

Neymar đang nỗ lực để trở lại tuyển Brazil.

Neymar đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Brazil sau quyết định không thi đấu các trận sân khách cho Santos. Thay vào đó, tiền đạo này chỉ ra sân tại Vila Belmiro, nơi anh cảm thấy an toàn hơn về thể trạng.

Ban đầu, thông tin này bị xem là suy đoán. Nhưng thực tế cho thấy Neymar đang chủ động lựa chọn thời điểm và địa điểm thi đấu. Điều đó khiến dư luận dậy sóng, trong bối cảnh mọi động thái của anh đều được theo dõi sát sao.

Anh không góp mặt ở các chuyến làm khách gần đây của Santos, gồm trận hòa Mirassol 2-2 và trận hòa Cruzeiro 0-0 trên sân Mineirao. CLB cho biết đây là quyết định dựa trên khuyến nghị y tế.

Lý do được đưa ra là kiểm soát thể trạng. Thời gian không còn nhiều khi HLV Carlo Ancelotti dự kiến công bố danh sách tuyển Brazil vào ngày 18/5 tại Rio de Janeiro. Điều đó khiến Neymar càng thận trọng hơn trong việc thi đấu.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không nhận được sự đồng thuận. Trong khi ban huấn luyện tuyển Brazil muốn các cầu thủ duy trì nhịp thi đấu, Neymar lại giảm tần suất ra sân. Điều đó đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì thể trạng khi bước vào giải đấu lớn.

Một chi tiết khác khiến tranh cãi leo thang là việc Neymar vắng mặt ở trận gặp Mirassol mà không thông báo trước cho Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). HLV Ancelotti có mặt trên khán đài nhưng không thể theo dõi bất kỳ tuyển thủ nào, dẫn đến sự không hài lòng.

Ở thời điểm này, Neymar vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh ưu tiên hồi phục và kiểm soát thể trạng, với mục tiêu duy nhất là góp mặt trong danh sách của tuyển Brazil vào tháng 5.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.

Vinicius chưa đủ tầm thay Neymar?

Sức ép đang gia tăng với HLV Carlo Ancelotti khi làn sóng người hâm mộ Brazil liên tục kêu gọi sự trở lại của Neymar.

32:1950 hôm qua

Mbappe nghĩ gì khi Neymar dự World Cup?

Kylian Mbappe tin Neymar sẽ kịp trở lại World Cup 2026, bất chấp việc bị loại khỏi đợt triệu tập mới nhất của tuyển Brazil.

16:53 26/3/2026

Romario đang 'ăn mày dĩ vãng' khi bênh Neymar

Cựu danh thủ Romario vừa gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông khi công khai chỉ trích HLV Carlo Ancelotti vì gạt tên Neymar.

14:00 26/3/2026

Hà Trang

Neymar Neymar Vila Belmiro Santos Neymar Tuyển Brazil Cruzeiro

    Đọc tiếp

    Muc luong gay choang cua Harry Kane hinh anh

    Mức lương gây choáng của Harry Kane

    17 phút trước 19:24 28/3/2026

    0

    Đội trưởng Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất tuyển Anh, bỏ xa phần còn lại trong danh sách 35 cái tên của HLV Thomas Tuchel.

    Chuyen gi xay ra voi Tiger Woods? hinh anh

    Chuyện gì xảy ra với Tiger Woods?

    54 phút trước 18:46 28/3/2026

    0

    Sự cố tai nạn mới nhất của Tiger Woods tại Florida (Mỹ) tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng cá nhân và vòng lặp bất ổn chưa có hồi kết của huyền thoại golf này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý