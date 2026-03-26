Romario đang 'ăn mày dĩ vãng' khi bênh Neymar

Cựu danh thủ Romario vừa gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông khi công khai chỉ trích HLV Carlo Ancelotti vì gạt tên Neymar.

Neymar rất yếu tâm lý ở tuổi 34.

Lời lẽ của huyền thoại sinh năm 1966 cho thấy sự bất bình sâu sắc về cách dùng người của ban huấn luyện hiện tại vì không tạo cơ hội cho các tài năng. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ lưỡng, những phát ngôn này lại bộc lộ một tư duy bóng đá hoàn toàn tụt hậu so với sự vận động không ngừng của thời đại.

Tư duy cũ kỹ của một huyền thoại lắm tài nhiều tật

Cách nhìn nhận sự việc của Romario mang đậm góc nhìn cá nhân và mang hơi hướng đồng bệnh tương lân với Neymar. Trong quá khứ, chính ông cũng là một mẫu cầu thủ nổi tiếng với lối sống phóng túng, vướng vào vô số rắc rối bên lề sân cỏ, lắm tài nhưng cũng vô vàn tật xấu giống hệt người đàn em Neymar hiện tại.

Bất chấp những lùm xùm về ý thức kỷ luật, Romario nhờ tỏa sáng tại World Cup 1994 đó vẫn luôn được cổ động viên xứ sở samba cưng chiều hết mực và được các huấn luyện viên thập niên 90 thế kỷ trước ưu ái trao cho suất đá chính không thể xâm phạm.

Từ trải nghiệm thành công mang tính cá nhân đó, Romario ngây thơ tin rằng công thức chiến thắng vĩnh cửu của bóng đá Brazil là phải tuyệt đối trọng dụng những ngôi sao xuất chúng. Ông cho rằng tài năng thiên phú luôn có sức mạnh khỏa lấp mọi yếu kém về thể lực, phong độ hay kỷ luật cá nhân.

Đối với Romario, việc tin tưởng vào một cầu thủ tầm cỡ như Neymar - hiện thân mang phong cách của Romario chính là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa chinh phục ngôi vương thế giới một lần nữa.

Đáng tiếc thay, đó hoàn toàn là một lăng kính nhìn bóng đá lạc hậu 30 năm. Bóng đá hiện đại bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn khác, nơi đòi hỏi những cầu thủ phải sở hữu nền tảng thể chất sung mãn, tuân thủ kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt và sẵn sàng di chuyển liên tục trên khắp mặt sân.

Tư duy cậy tài làm nũng, tản bộ chờ bóng của Romario ngày trước chắc chắn bị đào thải khắc nghiệt khỏi môi trường thể thao đỉnh cao ngày nay.

Romario vẫn giữ tư duy bóng đá 30 năm trước

Quyết định đúng đắn của Ancelotti và bài học từ lịch sử

Việc Ancelotti kiên quyết gạt bỏ Neymar là một nước đi dũng cảm và hoàn toàn có cơ sở chuyên môn vững chắc. Tiền đạo sinh năm 1992 hiện đã bước sang tuổi 34 và dành phần lớn thời gian trong những mùa giải gần đây để làm bạn với giường bệnh.

Quãng thời gian thi đấu béo bở tại Trung Đông của Neymar liên tục bị gián đoạn bởi các chấn thương dai dẳng, khiến anh vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10/2023. Gần đây nhất, ngay trong giai đoạn đầu năm 2026, Neymar cũng hoàn toàn mất tích từ tháng 1 đến tận giữa tháng 2 trong các vòng đấu thuộc giải vô địch quốc gia Brazil và giải vô địch bang Paulista.

Thay vì đánh cược sinh mệnh đội bóng vào một đôi chân pha lê đã luống tuổi, HLV Ancelotti có lý do chính đáng để đặt niềm tin vào những mũi nhọn tấn công đang rực sáng tại môi trường bóng đá châu Âu khốc liệt. Những cái tên như Raphinha, Vinicius hay thần đồng Endrick đều dưới 30 tuổi, dồi dào sinh lực và luôn duy trì trạng thái thi đấu đỉnh cao. Họ đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu khắt khe về mặt chiến thuật tập thể.

Trái ngược lại, ngay sau khi biết tin mình bị loại khỏi đội hình tuyển quốc gia, Neymar thản nhiên dành trọn 24 giờ đồng hồ để đánh bài online giải khuây. Một cầu thủ mang tâm lý hời hợt, thiếu chuyên nghiệp và buông thả như vậy làm sao có đủ tư cách và uy tín để gánh vác trọng trách dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ tài năng chinh chiến tại kỳ World Cup 2026 sắp tới.

Nhìn lại dòng chảy quá khứ, bóng đá Brazil từng chứng kiến một sự việc tương tự và kết quả cuối cùng đã chứng minh chân lý. Trước thềm World Cup 2002, chính Romario lúc đó 36 tuổi đã bị HLV Luiz Felipe Scolari thẳng tay gạt khỏi danh sách đến châu Á. Quyết định đó tạo ra một làn sóng phẫn nộ khổng lồ, rất nhiều cựu binh và người hâm mộ đã tạo áp lực đòi Scolari thay đổi ý định.

Bất chấp mọi lời dèm pha, chiến lược gia này kiên quyết từ chối nhượng bộ. Nhờ quyết định sắt đá loại bỏ biểu tượng cũ kỹ để xây dựng một tập thể tuân thủ kỷ luật, tuyển Brazil bước lên đỉnh thế giới năm 2002 với nguồn năng lượng vô tận từ thế hệ trẻ trung của bộ ba Ronaldinho, Rivaldo và Ronaldo. HLV Ancelotti hiện tại đi trên chính con đường vinh quang mà Scolari đã vạch ra, dọn dẹp những rào cản quá khứ để hướng tới tương lai rực rỡ.