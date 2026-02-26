Romario gây tranh cãi khi xuất hiện cùng bạn gái bí ẩn

Hình ảnh huyền thoại bóng đá Brazil tay trong tay một phụ nữ trẻ rời Sambadrome khiến mạng xã hội dậy sóng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về đời tư và vai trò chính trị của ông.

Sự xuất hiện của Romario tại lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Brazil, hiện là thượng nghị sĩ 60 tuổi, được ghi lại khoảnh khắc rời khu vực VIP tại Marques de Sapucai cùng một phụ nữ trẻ chưa rõ danh tính, được cho là bạn gái mới.

Những đoạn video và hình ảnh do người tham dự ghi lại lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tờ Marca mô tả khoảnh khắc này là “bất ngờ và lan truyền mạnh”, trong khi nhiều cư dân mạng bàn tán về trạng thái của Romario sau một đêm tiệc tùng.

Một số ý kiến cho rằng ông có những cử chỉ thiếu ổn định, nhưng cũng có người nhận xét cựu danh thủ tỏ ra thân thiện và thoải mái khi chụp ảnh, nhảy múa cùng nhóm bạn trẻ bên ngoài Sambadrome.

Không mất nhiều thời gian để câu chuyện vượt khỏi phạm vi lễ hội. Tại Brazil, Nam Mỹ và cả châu Âu, hình ảnh Romario cùng người phụ nữ bí ẩn trở thành chủ đề nóng. Danh tiếng của nhà vô địch World Cup 1994 khiến mọi khoảnh khắc đời tư của ông đều được soi kỹ.

Bên cạnh sự tò mò về danh tính bạn gái mới, làn sóng tranh luận còn xoay quanh vai trò chính trị của Romario. Một số người dùng mạng xã hội chỉ trích việc ông xuất hiện ở các sự kiện giải trí thay vì tập trung cho công việc tại Thượng viện.

“Thật khó tin khi Romario xuất hiện khắp nơi trừ Thượng viện”, một tài khoản trên X bình luận. Người khác mỉa mai rằng họ hiếm khi thấy tin tức liên quan đến các dự luật do ông đề xuất.

Năm ngoái, Romario chia tay Alicya Gomes, sinh viên ngành tâm lý học, sau hơn một năm gắn bó và khoảng cách tuổi tác 37 năm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng tiêu cực. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng Romario có quyền tận hưởng cuộc sống riêng. Một số bình luận mang tính hài hước, thậm chí mời ông đến dự sinh nhật, cho thấy sức hút của cựu tiền đạo vẫn chưa hề giảm sút.

Việc ông xuất hiện cùng một phụ nữ mới trong dịp Carnival càng làm dấy lên suy đoán về chương mới trong chuyện riêng tư. Tuy vậy, danh tính người phụ nữ đi cùng ông đến nay vẫn chưa được xác nhận.

Ở tuổi 60, Romario vẫn giữ thể trạng tốt và phong thái tự tin. Những hình ảnh ông chơi bóng đá năm người hoặc footvolley trên bãi cát thường xuyên được chia sẻ rộng rãi. Dù đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp nhiều năm, sức hút của “El Chapulin” dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Một lần nữa, Romario trở thành tâm điểm. Không phải vì một bàn thắng, mà vì những khoảnh khắc đời thường đủ sức khuấy động dư luận.