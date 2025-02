Ronaldo tiết lộ những bí mật đen tối về Barcelona

Cựu tiền đạo huyền thoại, hiện là chủ sở hữu của Real Valladolid, không ngần ngại bày tỏ sự tiếc nuối về việc các cầu thủ Brazil thường phải rời Barcelona trong những hoàn cảnh đầy sóng gió. Trong cuộc trò chuyện với Romário, Ronaldo cho biết ông cảm thấy bất mãn vì đội bóng xứ Catalonia không biết cách giữ chân những ngôi sao Brazil sau khi họ đã cống hiến rất nhiều cho CLB.

Ronaldo kể lại câu chuyện của chính mình khi gia nhập Barcelona vào năm 1996 từ PSV Eindhoven. Sau một mùa giải thành công rực rỡ với những màn trình diễn ấn tượng, ông đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Ronaldo bất ngờ nhận thông báo rằng Barcelona quyết định bán anh sang Inter Milan.

"Đó là một cú sốc đối với tôi. Tôi rất yêu thành phố này, nhưng họ đã khiến tôi phải ra đi một cách đầy bất ngờ", Ronaldo chia sẻ.

Cựu ngôi sao của Real Madrid cũng không quên nhắc đến các đàn em như Rivaldo, Ronaldinho và Neymar, những người cũng từng có những cuộc ra đi đầy sóng gió từ Barcelona. Theo Ronaldo, mối quan hệ giữa các cầu thủ Brazil và Barcelona đã kết thúc trong những cuộc "chiến" nội bộ.

"Rivaldo rời đi sau một cuộc chiến. Ronaldinho cũng vậy. Neymar cũng không phải là ngoại lệ. Những cầu thủ Brazil tài năng cống hiến rất nhiều cho Barcelona, nhưng cuối cùng mối quan hệ giữa họ và câu lạc bộ đã trở nên xấu đi và kết thúc trong những cuộc tranh cãi", Ronaldo nói.

Khi được hỏi liệu Barcelona có đang bị quản lý sai lầm, Ronaldo chỉ nói rằng, trong một số "thời điểm quan trọng", những quyết định của câu lạc bộ khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Ronaldo Nazário gia nhập Barcelona với rất nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ sau một mùa giải thành công, ông chuyển sang Inter Milan. Sau đó, Ronaldo trở thành một phần không thể thiếu của đội hình "Galácticos" tại Real Madrid, cùng với những ngôi sao như Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl, Zinedine Zidane và David Beckham.

Bất chấp những sóng gió trong quá khứ, Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ được yêu mến và tôn vinh trong lịch sử bóng đá, không chỉ vì tài năng mà còn vì sự nghiệp đầy thăng trầm của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.