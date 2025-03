Chủ tịch Perez phá lệ với cầu thủ Real Madrid

Đây là khoản tiền thưởng đặc biệt, được trao khi đội bóng đã phải thi đấu nhiều hơn so với trước đó, nhờ vào thể thức mới của giải đấu. Thông tin này được xác nhận bởi Cope và Marca, cho biết rằng việc trao thưởng được đưa ra nhằm ghi nhận những nỗ lực của đội bóng trong mùa giải đầy thử thách này.

Real Madrid thi đấu tổng cộng 12 trận, nhiều hơn bốn trận so với thể thức cũ, bao gồm hai trận thêm trong vòng bảng và hai trận play-off với Man City. Nếu đội bóng giành quyền vào chung kết ở Munich, họ sẽ phải chơi tổng cộng 17 trận trong mùa giải này.

Thông thường, các khoản thưởng tại Real Madrid được thỏa thuận từ đầu mùa giữa các đội trưởng và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Thưởng cho các danh hiệu, chứ không phải mỗi trận đấu cụ thể, với phần thưởng lớn nhất dành cho chức vô địch Champions League và La Liga.

Tuy nhiên, mùa này, các khoản thưởng được điều chỉnh, đặc biệt khi tính đến việc tham gia FIFA Club World Cup. Chủ tịch Perez đặt nhiều tâm huyết vào giải đấu này, với mục tiêu giúp Real Madrid trở thành câu lạc bộ đầu tiên nâng cúp ở giải đấu mới, một danh hiệu không chỉ mang tính danh giá mà còn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Dù các cầu thủ rất trân trọng phần thưởng, họ sẽ không nhận toàn bộ số tiền, vì khoản tiền thưởng sẽ bị đánh thuế với tỷ lệ 45%. Sau thuế, mỗi cầu thủ sẽ nhận khoảng 137.000 euro từ số tiền thưởng 250.000 euro. Các cầu thủ Real Madrid cũng nhận lương theo hai đợt thanh toán trong mùa, ngoài một khoản lương hàng tháng nhỏ hơn nhiều.

