Ronaldo bị phản bác

Tại Globe Soccer Awards tháng 12/2024, CR7 khẳng định: "Saudi Pro League đương nhiên mạnh hơn Ligue 1. Tôi không nói vậy vì tôi đang chơi bóng ở đây. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Cầu thủ nên đến đây để tự cảm nhận. Hãy thử chạy nước rút dưới thời tiết 38 - 40 độ C, các bạn sẽ thấy. Nếu không tin tôi, hãy thử. Ở Pháp chỉ có PSG, còn lại chẳng là gì. Không ai có thể đánh bại PSG vì họ nhiều tiền và sở hữu những cầu thủ giỏi nhất".

Nhận xét này nhanh chóng làm dậy sóng dư luận, đặc biệt là những người có liên quan đến Ligue 1. Họ cho rằng Ronaldo bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, khi đang thi đấu tại Saudi Arabia với bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới.

Cựu tiền đạo Loic Remy, từng chơi cho Marseille và Lille, lên tiếng bác bỏ quan điểm của Ronaldo. Trong buổi phỏng vấn với Plejmo, Remy khẳng định: "Tôi tôn trọng Ronaldo với tư cách một con người và một huyền thoại bóng đá, nhưng tôi nghĩ Ligue 1 xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn".

Anh cũng chia sẻ về sự tiến bộ đáng kể của bóng đá Pháp: "Khi tôi rời Pháp rồi trở lại 4 năm sau, tôi thực sự sốc vì sự phát triển của Ligue 1. Chất lượng kỹ thuật và chiến thuật đều được nâng cao đáng kể, thể hiện rõ qua những kết quả mà các đội bóng Pháp đạt được ở Champions League".

Đặc biệt, Remy cho rằng chỉ có hai hoặc ba đội bóng tại Saudi Pro League là có thể cạnh tranh ở Ligue 1, còn lại đều chưa đạt đến đẳng cấp cần thiết.

Bất chấp những tranh cãi, Ronaldo dường như không có ý định rời Saudi Arabia. Hiện tại, anh vẫn chạy đua để cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và được cho là đã gia hạn hợp đồng kỷ lục với Al Nassr.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn đang tận hưởng giai đoạn cuối sự nghiệp tại Trung Đông, nhưng những phát ngôn của anh vẫn đủ sức tạo nên những làn sóng tranh cãi khắp châu Âu.

