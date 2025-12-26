Ưu thế giúp Hoàng Đức vượt Đình Bắc ở Quả bóng vàng Việt Nam 2025

|
Trong năm 2025, Đình Bắc ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN là đầu tàu giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Ngược lại, Hoàng Đức lại chiếm ưu thế rõ rệt ở cấp CLB. Đây có thể là yếu tố trở thành điểm tựa quan trọng trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.
Khoác áo CLB Ninh Bình, Hoàng Đức đang trải qua giai đoạn thăng hoa bậc nhất trong sự nghiệp. Không chỉ giữ vai trò nhạc trưởng, tiền vệ sinh năm 1998 còn trực tiếp tạo ra sự khác biệt bằng những con số biết nói.
Sau 11 vòng đấu V.League 2025/26, anh ghi 5 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo, trung bình in dấu giày vào một bàn thắng mỗi trận. Đáng chú ý, Hoàng Đức tham gia trực tiếp vào 42% tổng số bàn thắng của Ninh Bình, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội lên lối chơi toàn đội.
Phong độ ấy không phải là hiện tượng nhất thời. Ở mùa giải 2024/25, Hoàng Đức chính là hạt nhân giúp "Bầy dê núi" lên ngôi vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại, qua đó giành vé thăng hạng V.League.
Sự ổn định, vai trò thủ lĩnh và khả năng định đoạt trận đấu biến anh thành trụ cột không thể thay thế trong hệ thống của HLV Gerard Albadalejo. Hiện tại, Ninh Bình vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 27 điểm sau 11 trận, và dấu ấn của Hoàng Đức là không thể phủ nhận.
Trong bối cảnh "Những chiến binh sao vàng" không tạo ra dấu ấn quá nổi bật trong năm 2025, Hoàng Đức có phần kém hơn Đình Bắc nếu xét riêng ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, sự bùng nổ và ổn định ở sân chơi CLB lại là điểm cộng lớn của tiền vệ này trong cuộc đua QBV.
Chính sự đối lập ấy khiến Quả bóng vàng Việt Nam 2025 trở nên khó lường. Nếu Đình Bắc được vinh danh, đó sẽ là cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của tài năng trẻ.
Còn với Hoàng Đức, một chiến thắng sẽ đưa anh gia nhập ngôi đền huyền thoại với tư cách cầu thủ thứ 4 trong lịch sử giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam, sau Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương.
