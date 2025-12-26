Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ưu thế giúp Hoàng Đức vượt Đình Bắc ở Quả bóng vàng Việt Nam 2025

  • Thứ sáu, 26/12/2025 09:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2025 trở nên khó đoán, trong đó Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc nổi lên như hai ứng viên hàng đầu.

Hoang Duc anh 1

Trong năm 2025, Đình Bắc ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN là đầu tàu giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Ngược lại, Hoàng Đức lại chiếm ưu thế rõ rệt ở cấp CLB. Đây có thể là yếu tố trở thành điểm tựa quan trọng trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.
Hoang Duc anh 2

Khoác áo CLB Ninh Bình, Hoàng Đức đang trải qua giai đoạn thăng hoa bậc nhất trong sự nghiệp. Không chỉ giữ vai trò nhạc trưởng, tiền vệ sinh năm 1998 còn trực tiếp tạo ra sự khác biệt bằng những con số biết nói.


Hoang Duc anh 3

Sau 11 vòng đấu V.League 2025/26, anh ghi 5 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo, trung bình in dấu giày vào một bàn thắng mỗi trận. Đáng chú ý, Hoàng Đức tham gia trực tiếp vào 42% tổng số bàn thắng của Ninh Bình, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội lên lối chơi toàn đội.
Hoang Duc anh 4

Phong độ ấy không phải là hiện tượng nhất thời. Ở mùa giải 2024/25, Hoàng Đức chính là hạt nhân giúp "Bầy dê núi" lên ngôi vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại, qua đó giành vé thăng hạng V.League.
Hoang Duc anh 5

Sự ổn định, vai trò thủ lĩnh và khả năng định đoạt trận đấu biến anh thành trụ cột không thể thay thế trong hệ thống của HLV Gerard Albadalejo. Hiện tại, Ninh Bình vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 27 điểm sau 11 trận, và dấu ấn của Hoàng Đức là không thể phủ nhận.
Hoang Duc anh 6

Trong bối cảnh "Những chiến binh sao vàng" không tạo ra dấu ấn quá nổi bật trong năm 2025, Hoàng Đức có phần kém hơn Đình Bắc nếu xét riêng ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, sự bùng nổ và ổn định ở sân chơi CLB lại là điểm cộng lớn của tiền vệ này trong cuộc đua QBV.
Hoang Duc anh 7

Chính sự đối lập ấy khiến Quả bóng vàng Việt Nam 2025 trở nên khó lường. Nếu Đình Bắc được vinh danh, đó sẽ là cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của tài năng trẻ.
Hoang Duc anh 8

Còn với Hoàng Đức, một chiến thắng sẽ đưa anh gia nhập ngôi đền huyền thoại với tư cách cầu thủ thứ 4 trong lịch sử giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam, sau Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025 - 'vàng non' hay 'vàng già'?

Hoàng Đức, Đình Bắc, Tiến Linh và Quang Hải... đang bước vào cuộc đua cuối cùng, nơi chỉ một cái tên sẽ được xướng lên ở hạng mục Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

7 giờ trước

Đình Bắc lọt top 5 danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức công bố top 5 rút gọn cho đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Danh sách gồm Tiến Linh, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức và Trung Kiên.

08:51 23/12/2025

Quả bóng vàng gọi tên Đình Bắc?

Phong độ chói sáng trong màu áo U22 Việt Nam và CLB Công an Hà Nội đưa Nguyễn Đình Bắc trở thành cái tên nổi bật, mở ra cơ hội thực tế để cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam.

10:42 13/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

VFF dung U21 du Asian Games 2026 la mot buoc lui? hinh anh

VFF dùng U21 dự Asian Games 2026 là một bước lùi?

18 phút trước 11:40 26/12/2025

0

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cử đội U21, thay vì U23+3 cầu thủ quá tuổi theo điều lệ, tham dự Asian Games 2026 tại Nhật Bản có phải toan tính khôn ngoan?

Khi Madrid quay lung, Sneijder doi van menh chau Au hinh anh

Khi Madrid quay lưng, Sneijder đổi vận mệnh châu Âu

58 phút trước 11:00 26/12/2025

0

Bị Real Madrid gạch tên, Wesley Sneijder chỉ mất 48 giờ để bước vào cuộc phiêu lưu cùng Jose Mourinho và viết nên một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử Champions League.

Muc gia de MU so huu Gallagher hinh anh

Mức giá để MU sở hữu Gallagher

1 giờ trước 10:41 26/12/2025

0

MU cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ Conor Gallagher, nhưng cái giá để đưa tiền vệ người Anh về Old Trafford không hề rẻ.

