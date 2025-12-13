Quả bóng vàng gọi tên Đình Bắc?

Phong độ chói sáng trong màu áo U22 Việt Nam và CLB Công an Hà Nội đưa Nguyễn Đình Bắc trở thành cái tên nổi bật, mở ra cơ hội thực tế để cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam.

Đình Bắc là cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Bắc dần bước ra khỏi khuôn khổ một tài năng trẻ triển vọng để trở thành nhân tố có sức ảnh hưởng lớn của bóng đá Việt Nam. Những gì Nguyễn Đình Bắc thể hiện trong màu áo U22 Việt Nam thời gian qua không chỉ đơn thuần là phong độ cao, mà mở ra một câu chuyện lớn hơn.

Đó là cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam trong tương lai gần. Hai trận đấu tại vòng bảng SEA Games 33, hai lần liên tiếp được bầu "Cầu thủ hay nhất trận", đủ để thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội.

Trước U22 Malaysia, Đình Bắc in dấu giày trực tiếp vào cả hai bàn thắng. Từ pha treo bóng chuẩn xác để Hiểu Minh mở tỷ số, đến tình huống bứt tốc, khuấy đảo hàng thủ rồi căng ngang dọn cỗ cho Minh Phúc, tất cả đều cho thấy sự toàn diện trong cách chơi của cầu thủ sinh năm 2004. Trước đó, cú đúp vào lưới U22 Lào phác họa rõ bản lĩnh cá nhân của Đình Bắc khi đội nhà bế tắc.

Được HLV Kim Sang-sik tin tưởng bố trí đá cao nhất trong sơ đồ ba tiền đạo, Đình Bắc không chỉ đóng vai trò săn bàn. Anh thường xuyên dạt trái, kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên. Khả năng di chuyển thông minh, quan sát tốt và những đường chuyền sắc lẹm giúp anh trở thành cầu thủ kiến tạo tốt nhất của U22 Việt Nam sau hai trận đấu.

Đình Bắc bùng nổ ở SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Ở cấp CLB, dấu ấn của Đình Bắc cũng không hề mờ nhạt. Bàn thắng quyết định vào lưới Thép Xanh Nam Định mang về Siêu cúp Quốc gia, hay pha lập công loại Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two chứng tỏ anh biết cách tỏa sáng ở thời khắc then chốt. Việc Đình Bắc được HLV Alexandre Polking tin dùng đều đặn là sự thừa nhận rõ ràng về giá trị chuyên môn.

Với một cầu thủ mới 21 tuổi, đó là thành tích đáng nể. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, giữ được sự ổn định và tỏa sáng ở các giải đấu lớn, không quá lời khi nói rằng Quả bóng vàng Việt Nam trong tương lai hoàn toàn có thể gọi tên Đình Bắc.

Trong cuộc đua QBV Việt Nam 2025, Đình Bắc còn cửa bứt phá nếu đưa U22 Việt Nam đăng quang SEA Games 33. Ngay cả khi chưa thể chạm tới danh hiệu cao quý nhất, tiền đạo trẻ có thể ghi dấu ấn bằng giải "Cầu thủ được yêu thích nhất" do khán giả trực tiếp lựa chọn.