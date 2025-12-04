Hai bàn thắng và một lời cảnh báo của Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc không cần nhiều thời gian để tạo nên dấu ấn ở SEA Games 33.

Cú đúp vào lưới U22 Lào trong trận mở màn không chỉ giúp U22 Việt Nam có trọn vẹn 3 điểm, mà còn mở ra một trạng thái tinh thần mới cho tiền đạo thuộc biên chế CAHN. Sau những ngày dài loay hoay tìm lại bản năng săn bàn, Đình Bắc cuối cùng tự cởi bỏ gánh nặng bằng cách quen thuộc nhất: ghi bàn.

Vai trò của Đình Bắc

Về lý thuyết, Đình Bắc thậm chí không chắc góp mặt ở trận ra quân. Lịch thi đấu dày đặc của CAHN và trận gặp Buriram United tối 3/12 tại giải CLB Đông Nam Á 2025/26 khiến kế hoạch hội quân ban đầu dự kiến phải lùi đến ngày 11/12, ngay trước trận gặp U22 Malaysia. Nhưng vì nhiệm vụ quốc gia, HLV Mano Polking chủ động “chi viện” anh sớm hơn. Quyết định ấy cho thấy vai trò của Đình Bắc trong toan tính tấn công của U22 Việt Nam không hề nhỏ.

Thực tế, cú hích lớn nhất đến từ trước SEA Games 33, khi Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của CAHN trước Beijing Guoan ở AFC Champions League Two 2025/26. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh ở cấp CLB, lại đến trong hoàn cảnh nghẹt thở trước đối thủ mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Khoảnh khắc ấy có giá trị hơn cả ba điểm: nó giải phóng tâm lý, đưa anh trở lại trạng thái tự tin đã từng làm nên tên tuổi ở các đội trẻ Việt Nam.

Sự thoải mái ấy được mang nguyên vẹn vào cuộc đối đầu với U22 Lào. Không cần phải bàn nhiều: Đình Bắc là mũi công gây ấn tượng nhất của U22 Việt Nam trong ngày ra quân. Di chuyển rộng, pressing quyết liệt, chọn vị trí sắc bén và không ngại va chạm - anh tái hiện hình ảnh một tiền đạo sinh ra để tạo ra sự nguy hiểm liên tục.

Đình Bắc (số 7) toả sáng trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến.

Dù vậy, nói rằng Đình Bắc hoàn hảo thì vẫn còn sớm. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa cao, và anh bỏ lỡ không ít tình huống có thể xử lý gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, trong tương quan với hai vệ tinh tấn công còn lại, Đình Bắc là người mang đến cảm giác đột phá mạnh mẽ nhất. Sau một thời gian dài bị soi xét vì phong độ thất thường ở cấp CLB, sự xông xáo và lối chơi giàu năng lượng của anh là tín hiệu tích cực.

Lời cảnh báo của Đình Bắc

Cú đúp vào lưới U22 Lào cũng phản ánh đúng chất của Đình Bắc: xâm nhập quyết đoán và dứt điểm lạnh lùng. Bàn thứ hai đi kèm tranh cãi khi trợ lý trọng tài căng cờ báo Quốc Việt đứng dưới hàng thủ đối phương ở thời điểm bóng được đá.

Thế nhưng, pha bóng ấy cũng cho thấy một điều quen thuộc của bóng đá: may mắn thường tìm đến những người biết tự đặt mình vào đúng không gian để ghi bàn. Đình Bắc có được cả may lẫn hay trong khoảnh khắc ấy - và điều đó không làm giảm giá trị toàn bộ màn trình diễn.

Nhìn rộng hơn, điều U22 Việt Nam cần nhất lúc này không phải một tiền đạo hoàn hảo, mà là một chân sút tự tin, sẵn sàng trở thành điểm tựa trong những trận đấu căng thẳng. SEA Games 33 không phải sân chơi đơn giản. U22 Malaysia, U22 Indonesia hay U22 Thái Lan đều có khả năng gây áp lực lớn hơn nhiều so với U22 Lào. Vì vậy, một tiền đạo biết đứng dậy đúng lúc, biết dịnh vị lại hình ảnh của chính mình, sẽ là tài sản quý giá.

Nguyễn Đình Bắc không cần nhiều thời gian để tạo nên dấu ấn ở SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Với Đình Bắc, bàn thắng trước Beijing Guoan là điểm khởi đầu. Cú đúp trước U22 Lào là lời khẳng định tiếp theo. Song, hành trình quan trọng nhất mới ở phía trước. Anh cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, cần sắc bén hơn trong các pha ra quyết định cuối cùng, và quan trọng nhất: duy trì đà tâm lý đang lên thay vì rơi vào vòng xoáy thất thường từng gặp ở CAHN.

Dù sao, 3 điểm mở màn đã có, và chữ ký của Đình Bắc nằm ngay trên chiến thắng ấy. Với một cầu thủ trẻ vừa thoát khỏi áp lực lớn, đó là nền tảng tuyệt vời để tiếp tục bùng nổ. U22 Việt Nam đang mơ đến tấm huy chương vàng SEA Games. Muốn biến ước mơ thành hiện thực, họ cần những khoảnh khắc mà một tiền đạo như Nguyễn Đình Bắc có thể mang lại.

Nếu cú đúp trước U22 Lào chỉ là khởi đầu, thì SEA Games 33 có thể trở thành giải đấu đánh dấu bước ngoặt của chân sút CAHN - và là cú hích quan trọng cho tham vọng vàng của bóng đá nam Việt Nam.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn