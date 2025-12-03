Phản ứng của báo Đông Nam Á khi U22 Việt Nam thắng trận

U22 Việt Nam có thắng lợi trước U22 Lào với tỷ số 2-1 trong trận mở màn SEA Games 2025 chiều 3/12.

Đình Bắc tỏa sáng trước U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp, giúp U22 Việt Nam có 3 điểm quan trọng trên sân Rajamangala, qua đó tạm dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Sau trận, Siamsport (Thái Lan) nhận xét U22 Việt Nam có khởi đầu mạnh mẽ bằng chiến thắng trước Lào. Dù màn trình diễn chưa thuyết phục, mục tiêu 3 điểm của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đạt được.

Trong khi đó, CNN Indonesia hướng sự chú ý đến bàn thứ hai của Đình Bắc vào lưới U22 Lào. Tờ này đánh giá đây là pha lập công mang tính bước ngoặt của trận đấu và tạo ra nhiều tranh cãi.

Ban đầu, trọng tài biên phất cờ báo việt vị, cho rằng Quốc Việt che tầm nhìn thủ môn đối phương sau cú sút của Đình Bắc. Tuy nhiên, sau khi hội ý, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định công nhận bàn thắng, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1.

"Quyết định này khiến HLV Ha Hyeok-jun của Lào phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ vàng", CNN Indonesia nêu rõ.

Tờ Detik Sports thì đánh giá cao màn trình diễn của Đình Bắc, xem chân sút này là “người hùng” của U22 Việt Nam. Tờ báo Indonesia cũng cho rằng U22 Lào chơi nỗ lực nhưng không thể làm khó Việt Nam ở những phút cuối trận.

Màn tỏa sáng của Đình Bắc giúp U22 Việt Nam giành 3 điểm ở ngày ra quân. Đội sẽ có 8 ngày nghỉ trước khi bước vào trận gặp U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.