Người hâm mộ thất vọng với U22 Việt Nam

Chiều 3/12, những gì U22 Việt Nam thể hiện trong chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33 khiến người hâm mộ cảm thấy bất an hơn là phấn khởi.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận cho thấy sự thất vọng về màn trình diễn thiếu sắc nét của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhiều CĐV cho rằng lối chơi của U22 Việt Nam quá chậm, thiếu sự quyết đoán ở các pha xử lý cuối cùng.

Một tài khoản thẳng thắn viết: "Lối đá chậm quá, thiếu ý tưởng". Ý kiến khác nhận định Việt Nam không áp đảo được Lào, sau khi chứng kiến đối thủ chơi kiên cường và thậm chí khiến khán giả thót tim ở một số tình huống phản công.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Đình Bắc. Dù anh chơi nổi bật nhất trên sân, không ít CĐV vẫn phê bình vì cảm giác "ham bóng, xử lý rườm rà và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn".

Có người nhận xét: "Đình Bắc hay nhưng thiếu sự tỉnh táo, chín chắn". Một số khác cho rằng mặt trận tấn công của U22 Việt Nam thiếu đột biến, các pha dứt điểm còn yếu và hiền.

Đình Bắc lập cú đúp trước U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Ở chiều ngược lại, vẫn có những lời thông cảm. Một CĐV bình luận: "Thật ra quan trọng là 3 điểm. Nếu dứt điểm tốt thì cũng có 3-4 bàn rồi" hay "Vạn sự khởi đầu nan". Tuy vậy, phần đông đều đồng ý rằng màn trình diễn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm trước cuộc đối đầu then chốt với U22 Malaysia.

Cũng có những ý kiến nhìn nhận sự tiến bộ của U22 Lào: "Công nhận Lào mấy năm nay tiến bộ thật". Việc một đối thủ từng thua Việt Nam với cách biệt lớn nay có thể gây khó dễ khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng thi đấu của đội nhà.

Chiến thắng mở màn là điều tích cực, nhưng phản ứng của CĐV cho thấy U22 Việt Nam sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn hướng tới mục tiêu đi xa tại SEA Games 33. Người hâm mộ hy vọng đây chỉ là màn khởi động, trước khi đội bóng vào guồng ở những lượt trận kế tiếp.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn