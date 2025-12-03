U22 Việt Nam thắng Lào với tỷ số sát nút

Chiều 3/12, Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Tỷ số: U22 Việt Nam 2-1 Lào Cầu thủ ghi bàn: Nguyễn Đình Bắc (29', 61'), Khampane Douangvilay (34').

Sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam tràn lên tấn công và có cơ hội đầu tiên ở phút 13. Sau một tình huống lộn xộn, Thanh Nhàn nỗ lực tung người dứt điểm nhưng bóng đi nhẹ và bị thủ môn Lào bắt gọn.

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế chủ động thuộc về U22 Việt Nam. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Lào nhưng đoàn quân áo trắng chưa tìm ra khoảng trống giữa hàng thủ nhiều lớp của đối thủ.

U22 Việt Nam chưa tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Phút 26, U22 Việt Nam có tình huống hãm thành đáng chú ý đầu tiên. Từ quả tạt của Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ở tư thế khó, buộc thủ môn Lokphathip phải vất vả cứu thua.

Số 7 của U22 Việt Nam không phải tiếc nuổi lâu. Chỉ 3 phút sau, Đình Bắc đã đưa bóng vào lưới sau một pha đệm cận thành chuẩn xác. Người kiến tạo là Phạm Minh Phúc, một cầu thủ khác của CAHN.

U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Ảnh: Minh chiến (từ Bangkok).

Sau bàn thua, U22 Lào vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ có bàn gỡ hòa chỉ 7 phút sau đó. Hàng thủ U22 Việt Nam chơi chủ quan, tạo cơ hội cho số 17, Khampane dứt điểm cận thành, không cho Trần Trung Kiên cơ hội cản phá.

Hiệp một khép lại với thêm một cơ hội dành cho U22 Việt Nam nhưng Thanh Nhàn lại sút trúng một hậu vệ Lào. 1-1 là tỷ số sau 45 phút trên sân Rajamangala. Đây là kết quả không mong muốn của Đình Bắc và đồng đội, nhất là khi U22 Việt Nam cầm bóng đến 71% và sút trúng đích nhiều hơn đối thủ (5 so với 1).

Lứa cầu thủ trẻ của Lào cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Ngay đầu hiệp hai, U22 Việt Nam lại tràn lên tấn công. Sau pha làm tường của đồng đội, Quốc Việt rướn người dứt điểm trước khung thành không còn thủ môn. Tuy nhiên, vẫn còn một hậu vệ kịp đưa chân phá bóng, cứu U22 Lào khỏi bàn thua trông thấy.

Phút 60, Đình Bắc đi bóng tốc độ rồi tung cú sút chìm vào góc xa khung thành, hạ thủ môn. Tuy nhiên, số 7 của U22 Việt Nam nhanh chóng tắt nụ cười khi thấy trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị. Quốc Việt dường như bị bắt lỗi cản tầm nhìn của thủ môn, với tình huống chủ động nhảy lên tránh bóng khi Đình Bắc dứt điểm.

Sau khi nhận khiếu nại từ cầu thủ U22 Việt Nam, trọng tài chính ra sát biên trao đổi với trợ lý rồi quyết định công nhận bàn thắng cho Đình Bắc.

Niềm vui đến với U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Phút 81, hàng thủ U22 Việt Nam bất ngờ để lộ khoảng trống. Số 17, Khampane có cơ hội ngon ăn để hoàn tất cú đúp nhưng lại dứt điểm quá nhẹ và để Trung Kiên dễ dàng ôm gọn bóng.

3 phút sau, đoàn quân áo trắng đáp trả bằng nỗ lực đi bóng đầy ấn tượng của Đình Bắc. CĐV đã chuẩn bị ăn mừng nhưng số 7 lại sút ra ngoài trước khung thành rộng mở.

Những phút cuối, U22 Lào đòi phạt đền bất thành sau tình huống Peter bị Hiểu Minh đẩy ngã trong vùng cấm. Đây cũng là khoảnh khắc khép lại trận ra quân đầy khó khăn của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại SEA Games 33. U22 Việt Nam sẽ có 8 ngày nghỉ trước khi bước vào trận gặp Malaysia hôm 11/12.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.