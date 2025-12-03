Tuyển thủ U22 Việt Nam đắt giá nhất SEA Games 33

U22 Việt Nam sở hữu hai cầu thủ được định giá cao nhất tại SEA Games 33, theo Transfermarkt.

Đình Bắc được định giá cao nhất SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Hai gương mặt này là Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang, cùng mức định giá 300.000 euro. Đây cũng là hai nhân tố chủ lực của HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn và nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Có cùng mức định giá 300.000 euro ở giải năm nay còn có Ivar Jenner, tiền vệ của U22 Indonesia. Cầu thủ này đang thi đấu tại Hà Lan cho đội Jong Utrecht.

Trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải còn có sự góp mặt của 4 tuyển thủ U22 Việt Nam khác, gồm Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro), Trần Trung Kiên, Nguyễn Phi Hoàng và Viktor Lê (cùng 200.000 euro).

SEA Games 33 được xem là cột mốc quan trọng cho lứa U22 Việt Nam. Với đội hình được định hình rõ ràng, thầy trò HLV Kim Sang-sik mang theo kỳ vọng tiến sâu, đồng thời thể hiện hình ảnh giàu năng lượng và bản sắc mới của bóng đá trẻ Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại SEA Games 33 gặp U22 Lào vào lúc 16h00 ngày 3/12.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện và tinh thần tập trung cao độ, U22 Việt Nam bước vào hành trình SEA Games 33 với kỳ vọng giành kết quả thuận lợi ngay trong trận mở màn.

Tuyển bắn súng Việt Nam bứt tốc trước SEA Games 33 Tuyển bắn súng Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12. Kỳ đại hội này, Thu Vinh và các đồng đội đặt mục tiêu giành ít nhất 7 HCV.