Rashford vỡ mộng

Marcus Rashford đứng trước viễn cảnh phải từ bỏ giấc mơ gắn bó lâu dài với Barcelona, khi khả năng trở lại MU vào hè 2026 ngày càng trở nên rõ ràng.

Rashford khả năng cao quay trở lại MU.

Tiền đạo người Anh gia nhập "gã khổng lồ xứ Catalonia" dưới dạng cho mượn vào hè 2025 với điều khoản mua đứt 26 triệu bảng không bắt buộc. Thương vụ từng được coi là bước ngoặt đối với sự nghiệp của cầu thủ này.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi rời Old Trafford, tương lai của Rashford bị đặt dấu hỏi lớn. Theo The Athletic, khả năng cao Rashford sẽ rời Barcelona khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Điều này đồng nghĩa anh phải trở lại MU, đối mặt với việc tìm bến đỗ mới hoặc chứng minh năng lực để thuyết phục HLV Ruben Amorim.

Đây là cú sốc lớn với Rashford khi anh từng công khai mong muốn được ở lại Nou Camp lâu dài. Mùa này, Rashford có khởi đầu ấn tượng với 6 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 18 trận, nhưng chưa được HLV Hansi Flick coi là lựa chọn số một trong đội hình xuất phát.

Sự thận trọng của nhà cầm quân người Đức khiến Barcelona cân nhắc việc từ bỏ tùy chọn mua đứt, và nhiều khả năng CLB sẽ tìm kiếm một phương án thay thế cho vị trí của Rashford trong mùa giải tới.

Giờ đây, giấc mơ Barcelona của Rashford đứng trước nguy cơ chấm dứt, và mùa hè tới có thể là thời điểm chân sút 28 tuổi phải đối mặt với bước ngoặt mới trong sự nghiệp.