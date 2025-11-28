Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mức giá kỷ lục cho Rashford

  • Thứ sáu, 28/11/2025 10:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

PSG bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Marcus Rashford, qua đó có thể đẩy Barcelona vào thế khó trong kế hoạch mua đứt tiền đạo người Anh.

PSG sẵn sàng chi đậm cho Rashford.

Kể từ khi gia nhập Barca theo dạng cho mượn, Rashford hồi sinh mạnh mẽ với 6 bàn và 9 kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng khiến ban lãnh đạo Barca nghiêm túc cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 28 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với mức 40 triệu bảng mà MU đòi hỏi từ các CLB khác.

Tuy nhiên, thương vụ tưởng như trong tầm tay của Barca lại đang bị đe dọa. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết PSG sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 44 triệu bảng, cao gần gấp đôi mức phí ưu đãi dành riêng cho Barca. PSG tin rằng con số này có thể xoay chuyển cục diện và nhanh chóng khép lại thương vụ chiến lược.

Nếu thành công, Rashford sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "cây nhà lá vườn" cao nhất lịch sử MU. Alejandro Garnacho đang giữ kỷ lục này khi gia nhập Chelsea trong hè 2025 với giá 40 triệu bảng.

Theo Fichajes, HLV Luis Enrique đứng sau thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ. Ông đánh giá Rashford phù hợp hoàn hảo với triết lý của mình và coi tuyển thủ Anh là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu cho mùa 2026/27, dù đội bóng thủ đô sở hữu loạt ngôi sao tấn công như Dembele, Kvaratskhelia hay Doue.

Cá nhân Rashford công khai mong muốn ở lại Barca lâu dài. Tuy nhiên, tình hình tài chính eo hẹp của CLB khiến việc mua đứt Rashford không hề đơn giản. Ngược lại, MU không còn xem Rashford là một phần trong kế hoạch tương lai.

Nhiều khả năng Rashford đã chơi trận cuối cho "Quỷ đỏ", và cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn châu Âu để giành chữ ký của anh hứa hẹn trở thành tâm điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.

Cơn ác mộng của Yamal, Rashford

Báo chí Tây Ban Nha chỉ trích dàn cầu thủ Barcelona sau thất bại 0-3 trước Chelsea ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

41:2462 hôm qua

Rashford gây lo lắng

Tiền đạo Marcus Rashford mất tích bí ẩn khi Barcelona chuẩn bị đối đầu Athletic Club tại Camp Nou thuộc vòng 13 La Liga tối 22/12.

08:35 21/11/2025

Rashford đàm phán với Chelsea

Chelsea được cho là chuẩn bị thực hiện một thương vụ gây sốc với Marcus Rashford, khi tương lai của chân sút người Anh tại Barcelona chưa được đảm bảo.

09:43 20/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rashford Marcus Rashford Rashford

    Đọc tiếp

    Chuyen gi dang xay ra voi Filip Nguyen? hinh anh

    Chuyện gì đang xảy ra với Filip Nguyễn?

    32 phút trước 10:46 28/11/2025

    0

    Sai lầm của Nguyễn Filip Nguyễn trước Bắc Kinh Quốc An tái hiện chính những lỗi ở lượt đi. Khi một thủ môn lặp lại sai sót theo cùng một cách, vấn đề không còn là tai nạn mà là dấu hiệu bất ổn đáng báo động.

    Kroos duoc vinh danh hinh anh

    Kroos được vinh danh

    1 giờ trước 10:07 28/11/2025

    0

    Toni Kroos vừa được vinh danh bằng một trong những phần thưởng cao quý nhất của nước Đức trong buổi lễ trang trọng tổ chức tại khu VIP sân Santiago Bernabeu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý