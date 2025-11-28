Mức giá kỷ lục cho Rashford

PSG bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Marcus Rashford, qua đó có thể đẩy Barcelona vào thế khó trong kế hoạch mua đứt tiền đạo người Anh.

PSG sẵn sàng chi đậm cho Rashford.

Kể từ khi gia nhập Barca theo dạng cho mượn, Rashford hồi sinh mạnh mẽ với 6 bàn và 9 kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng khiến ban lãnh đạo Barca nghiêm túc cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 28 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với mức 40 triệu bảng mà MU đòi hỏi từ các CLB khác.

Tuy nhiên, thương vụ tưởng như trong tầm tay của Barca lại đang bị đe dọa. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết PSG sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 44 triệu bảng, cao gần gấp đôi mức phí ưu đãi dành riêng cho Barca. PSG tin rằng con số này có thể xoay chuyển cục diện và nhanh chóng khép lại thương vụ chiến lược.

Nếu thành công, Rashford sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "cây nhà lá vườn" cao nhất lịch sử MU. Alejandro Garnacho đang giữ kỷ lục này khi gia nhập Chelsea trong hè 2025 với giá 40 triệu bảng.

Theo Fichajes, HLV Luis Enrique đứng sau thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ. Ông đánh giá Rashford phù hợp hoàn hảo với triết lý của mình và coi tuyển thủ Anh là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu cho mùa 2026/27, dù đội bóng thủ đô sở hữu loạt ngôi sao tấn công như Dembele, Kvaratskhelia hay Doue.

Cá nhân Rashford công khai mong muốn ở lại Barca lâu dài. Tuy nhiên, tình hình tài chính eo hẹp của CLB khiến việc mua đứt Rashford không hề đơn giản. Ngược lại, MU không còn xem Rashford là một phần trong kế hoạch tương lai.

Nhiều khả năng Rashford đã chơi trận cuối cho "Quỷ đỏ", và cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn châu Âu để giành chữ ký của anh hứa hẹn trở thành tâm điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.