Cơn ác mộng của Yamal, Rashford

Báo chí Tây Ban Nha chỉ trích dàn cầu thủ Barcelona sau thất bại 0-3 trước Chelsea ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Rashford tịt ngòi trong ngày trở lại Anh. Ảnh: Reuters.

Sự sụp đổ của đội bóng xứ Catalonia tại Stamford Bridge khiến truyền thông Tây Ban Nha phải dùng đến những từ ngữ nặng nề. Tờ Mundo Deportivo mô tả Barca “không thể nhận ra”, nhấn mạnh đội bóng “chịu một cú knock-out toàn diện” và thậm chí cho rằng Chelsea có thể thắng đậm hơn.

Tờ AS gọi đây là “cơn ác mộng” với những ngôi sao như Marcus Rashford hay Lamine Yamal, những người đều có màn trình diễn nhạt nhòa. Tờ báo cũng nhận định Barcelona “tự kéo mình vào rắc rối” và tạo ra một trận đấu thảm họa sau khi trung vệ Ronald Araujo nhận thẻ đỏ.

Yamal gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Ở phần chấm điểm, hàng loạt cầu thủ Barca nhận mức đánh giá rất thấp. Riêng Yamal chỉ được 4 điểm trong lần đầu thi đấu tại Anh. Tài năng 18 tuổi bị hậu vệ Marc Cucurella phong tỏa và phải rời sân trong tiếng la ó từ khán đài.

Sport nhận xét Yamal “khởi đầu sáng sủa nhưng nhanh chóng mờ nhạt, bị cô lập và gần như biến mất trên sân".

Trong khi đó, Rashford cũng bị đánh giá thấp sau khi vào sân từ ghế dự bị. Sport cho rằng cựu tiền đạo MU “không tạo được ảnh hưởng” và trở nên lạc lối trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Đáng chú ý, các tờ báo đều nhắc lại vị trí thứ 15 đầy thất vọng của Barca trên bảng xếp hạng tổng Champions League. Yamal cùng đồng đội mới giành được 7 điểm, kém nhóm vào thẳng vòng knock-out 2 điểm.

