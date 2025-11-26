Vắng Alan, HLV Polking vẫn tự tin thắng Beijing Guoan

Dù không có sự phục vụ của Alan Grafite, HLV Polking tin rằng với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, CAHN có thể giành trọn 3 điểm khi đấu Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5, bảng E, AFC Champions League Two 2025/26.

HLV Polking tự tin CAHN sẽ thắng Beijing Guoan dù không có Alan.

“Alan là cầu thủ quan trọng, hiệu suất ghi bàn hàng đầu cho CAHN, vắng Alan là tổn thất rất lớn cho đội. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cần thời gian để trở lại, Quang Hải đang có phong độ tốt”, HLV Polking nói trong họp báo trước trận đấu với Beijing Guoan.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, Alan dính chấn thương và phải rời sân sớm trong trận đấu với Macarthur FC hôm 6/11. Anh được xác định chấn thương ở cổ chân và cần nghỉ 2 tháng.

Liên quan tới trận đấu với Beijing Guoan, chiến lược gia người Brazil nói về sự chuẩn bị của CAHN: “Như tôi đã nói, trận đấu này rất quan trọng với cả chúng tôi và đối phương. Hai đội cùng muốn vượt qua vòng bảng. Đội nào thua, cơ hội cạnh tranh sẽ ít hơn. Chúng tôi hướng tới 3 điểm với lợi thế sân nhà. Chúng tôi biết đối thủ mạnh, đã đối đầu và trận này, chúng tôi sẵn sàng thi đấu sòng phẳng cùng sự cổ vũ của người hâm mộ”.

Trận đấu lượt đi trên sân của đối thủ, CAHN tung ra 29 cút sút nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Nói về điều này, HLV Polking cho biết: “Trận trước, chúng tôi tạo nhiều cơ hội, tôi tin tưởng trận này chúng tôi cũng có thể tận dụng cơ hội, ghi nhiều bàn thắng trước Beijing Guoan. Đây là trận khó, Beijing Guoan có hàng phòng ngự tốt. Họ có thể thay đổi về mặt con người so với trận đấu trước và chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị cho điều này”.

Trước khi bước vào trận đấu với Beijing Guoan, CAHN bị Thể Công Viettel loại ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26. HLV Polking cho rằng trận đấu đó, CAHN thi đấu tốt nhưng nhiều lần để mất bóng tạo điều kiện cho đối thủ phản công. Đây cũng là điều ông cần phải rút kinh nghiệm cho các học trò ở trận đấu ngày mai. Nhất là khi Beijing Guoan là đối thủ có thể lực tốt, hàng công mạnh.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Adou Minh tự tin: “Trận đấu với Beijing Guoan ngày mai là trận lớn, tôi và các đồng đội đều đang rất hào hứng. Tôi tin rằng với sự tự tin này và nếu chúng tôi thể hiện đúng phong độ thì đội sẽ thắng”.

Trận đấu giữa CAHN với Beijing Guoan sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 27/11. Ở bảng E, cả CAHN và Beijing Guoan cùng có 5 điểm sau 4 trận. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam xếp thứ 2 nhờ hơn về hiệu số so với đối thủ.