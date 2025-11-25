CAHN mất tiền đạo nguy hiểm nhất khi đấu Beijing Guoan

Tiền đạo Alan Grafite sẽ không thể góp mặt trong trận đấu lượt về giữa CAHN với Beijing Guoan ở bảng E, AFC Champions League Two 2025/26 do chấn thương.

Alan chấn thương cổ chân, vắng mặt trong trận của CAHN với Beijing Guoan.

Theo thông tin của Tri Thức - Znews, Alan bị chấn thương cổ chân và phải rời sân sớm trong trận thua 1-2 của CAHN trước Macarthur FC hôm 6/11. Chấn thương này buộc chân sút sinh năm 1998 nghỉ thi đấu khoảng hai tháng, tạo ra khoảng trống lớn trên hàng công của đội bóng ngành Công an. Đây là tổn thất đáng kể, bởi Alan vốn là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, ghi dấu ấn trong nhiều trận đấu quan trọng từ đầu mùa.

Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực xuất hiện đúng thời điểm CAHN đang gặp nhiều áp lực về thành tích. Trận thua 0-2 trước Macarthur ở lượt thứ 4 khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng và rơi xuống vị trí thứ hai với 5 điểm. Trong bối cảnh bảng đấu ngày càng căng thẳng, việc thiếu đi người dẫn dắt hàng công khiến bài toán chiến thuật của HLV Polking thêm phần khó khăn.

Dù vậy, đội bóng cũng đón nhận một tín hiệu tích cực khi Bùi Hoàng Việt Anh trở lại sau chấn thương. Trung vệ sinh năm 2000 được kỳ vọng giúp hàng thủ CAHN ổn định hơn, nhất là ở những trận đấu mang tính then chốt.

Sự xuất hiện của Việt Anh không chỉ bổ sung nhân sự cho tuyến phòng ngự mà còn mang lại sự tự tin cho toàn đội nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trận đấu giữa CAHN với Beijing Guoan sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 27/11. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 trong thế trận giằng co, vì vậy cuộc tái đấu lần này càng được mong chờ.

Thiếu Alan là thiệt thòi lớn, nhưng với lợi thế sân nhà và sự trở lại của Việt Anh, CAHN vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực trong cuộc đối đầu đầy thách thức này.