CAHN thua trận đầu tiên ở AFC Champions League Two 2025/26

  • Thứ năm, 6/11/2025 16:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 6/11, CAHN để thua Macarthur FC với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 4, bảng E, AFC Champions League Two 2025/26.

CAHN để thua Macarthur FC trong trận lượt về AFC Champions League Two 2025/26.

Thi đấu trên sân khách trước Macarthur FC, CAHN sớm gặp khó khi nhận bàn thua ngay phút 20. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, đại diện Việt Nam đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ quả treo bóng bên cánh trái, hàng thủ Macarthur phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Adou Minh tung cú đệm lòng hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kurto. Bàn thắng này giúp CAHN lấy lại tinh thần và chủ động hơn trong thế trận.

Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV Mano Polking chơi đầy quyết tâm, đẩy cao đội hình pressing tầm cao và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối thủ. Những pha dàn xếp tấn công của CAHN trở nên nhịp nhàng hơn khi hàng tiền vệ kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên, những cú dứt điểm cuối cùng của đội bóng áo đỏ đều bị hàng thủ Macarthur cùng thủ môn Kurto cản phá xuất sắc.

Sức ép lớn khiến trận đấu diễn ra với tốc độ cao và nhiều pha va chạm quyết liệt. CAHN tỏ rõ khát khao giành trọn 3 điểm nhưng lại thiếu may mắn ở những thời khắc quan trọng.

Phút 75, từ pha treo bóng tưởng chừng vô hại của đội chủ nhà, bóng bị phá ra đúng tầm dứt điểm của Caceres. Cú sút của anh chạm chân Mauk đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không kịp trở tay, đưa Macarthur vươn lên dẫn 2-1.

Trong những phút cuối, CAHN dồn toàn lực tấn công, song sự vội vàng và áp lực khiến các pha xử lý thiếu chính xác. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Trận đấu tiếp theo, CAHN sẽ tái đấu với Beijing Guoan ngày 27/11 tới trên sân Hàng Đẫy.

Nguyễn Filip trở lại đội hình chính của CAHN

Chiều 6/11, thủ môn Nguyễn Filip bình phục chấn thương háng nhanh hơn dự kiến và trở lại trong đội hình của CAHN.

3 giờ trước

Kiều Oanh

AFC Champions League CAHN AFC Champions League V.League

    Doi tuyen Viet Nam cho goi 2 cau thu moi toanh hinh anh

    Đội tuyển Việt Nam cho gọi 2 cầu thủ mới toanh

    43 phút trước 17:12 6/11/2025

    0

    So với các lần tập trung đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik trước đây, hai gương mặt mới được triệu tập là Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Trần Việt Cường.

