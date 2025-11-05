Nam Định không thể tạo bất ngờ trước Gamba Osaka

Tối 5/11, Nam Định để thua 0-1 trước Gamba Osaka ở lượt trận thứ 4, bảng F, AFC Champions League Two 2025/26.

Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Gamba Osaka trên sân Thiên Trường. Thế nhưng chỉ sau 8 phút, mọi toan tính của đội chủ nhà sụp đổ. Trong tình huống có đến sáu cầu thủ Nam Định trong vòng cấm, Rin Mito vẫn thoải mái đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đại diện Nhật Bản.

Bàn thua sớm khiến Nam Định rơi vào thế bám đuổi và chịu nhiều sức ép trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp. Đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao đội hình, cố gắng tạo ra những đợt tấn công nhanh ở hai biên. Tuy nhiên, những pha phối hợp của Nam Định tỏ ra thiếu đột biến, trong khi Gamba Osaka vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Dù có thời điểm dâng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp 1, đội bóng thành Nam vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ đến từ J-League.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Trung Kiên thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự khi tung Văn Vĩ và Hoàng Anh vào sân nhằm tăng cường tốc độ và sự sáng tạo ở tuyến giữa. Dẫu vậy, Nam Định tiếp tục bế tắc trong khâu dứt điểm. Sự thiếu ăn ý giữa các ngoại binh khiến Nam Định không thể tận dụng được những cơ hội hiếm hoi mà họ tạo ra.

Thất bại 0-1 khiến Nam Định nhận trận thua thứ hai liên tiếp trước Gamba Osaka, sau khi đã để thua 1-3 ở lượt đi. Dù cơ hội đi tiếp vẫn chưa khép lại, nhưng màn trình diễn mờ nhạt cho thấy Nam Định còn quá nhiều việc phải làm, đặc biệt trong khâu tấn công và khả năng tận dụng của các ngoại binh.