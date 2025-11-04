Văn Toàn, Xuân Son tái hiện cảnh kinh điển trong phim Titanic

Bộ đôi tiền đạo Văn Toàn và Xuân Son của Nam Định khiến fan thích thú khi tái hiện lại cảnh kinh điển trong phim Titanic ở phòng gym.

Văn Toàn và Xuân Son tái hiện cảnh kinh điển trong phim Titanic.

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh hài hước của anh và người đồng đội Nguyễn Xuân Son. Trong bức ảnh được đăng tải, Văn Toàn đứng phía trước, hai tay bám vào máy tập, còn Xuân Son đứng sau ôm anh từ phía sau, cả hai cùng cười rạng rỡ. Tiền đạo sinh năm 1996 hài hước chú thích bức ảnh bằng một từ duy nhất “Titanic”, gợi liên tưởng đến cảnh kinh điển trong bộ phim lãng mạn nổi tiếng cùng tên.

Trong phim Titanic, cảnh dang tay trên mũi tàu giữa Jack và Rose khi con tàu rẽ sóng tiến về phía chân trời trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của điện ảnh thế giới. Bằng cách tái hiện hình ảnh ấy trong phòng tập, Văn Toàn và Xuân Son mang đến một khoảnh khắc dí dỏm, vừa gần gũi vừa tràn đầy năng lượng tích cực.

Cả hai hiện vẫn chưa thi đấu trở lại cho Nam Định. Văn Toàn vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây hơn hai tháng và đang trong quá trình tập luyện phục hồi. Trong khi đó, Xuân Son bình phục hoàn toàn sau chấn thương dây chằng, tuy nhiên, anh chưa thể ra sân ở giai đoạn lượt đi V.League. Ngoài ra, Xuân Son cũng có tên trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Lào tại vòng loại Asian Cup vào ngày 18/11.

Hình ảnh bộ đôi tiền đạo giữ tinh thần thoải mái giúp người hâm mộ thêm yên tâm về bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ Nam Định. Những người yêu mến đội bóng thành Nam vẫn đang chờ những “mũi công” sáng giá của đội bóng sớm trở lại sân cỏ.