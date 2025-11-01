Con trai của Đình Trọng được dàn sao CAHN dạy chơi bóng

Sau khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với PVF – CAND tối 31/10, bé Luffy – con trai của trung vệ Trần Định Trọng được các cầu thủ CAHN dạy chơi bóng.

Các cầu thủ CAHN dạy con trai của Đình Trọng chơi bóng.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 2-0 cho CAHN, trung vệ Trần Đình Trọng nhanh chóng tiến về phía khán đài để đón con trai – bé Luffy xuống sân cùng chia vui. Trong bộ vest nhỏ nhắn và chỉnh tề, cậu bé khiến không ít khán giả thích thú vì sự đáng yêu. Chỉ vài phút sau, khi nhìn thấy trái bóng lăn trên sân, Luffy lập tức tỏ ra phấn khích, chạy theo và tung những cú sút ngắn.

Thấy cậu bé hứng thú, các cầu thủ CAHN liền tiến lại gần, vui vẻ dạy Luffy những động tác cơ bản. Luffy ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp cùng các chú trong tiếng cười giòn giã. Những pha chạm bóng ngộ nghĩnh của cậu bé khiến cả đội bật cười, còn Đình Trọng cũng kiên nhẫn hướng dẫn cậu con trai, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Luffy là con trai đầu lòng của trung vệ Trần Đình Trọng và nàng WAGs Huyền Trang (Trang Heo) – một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng bóng đá Việt. Cả hai kết hôn vào tháng 9/2023 sau 9 năm gắn bó, xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng hai nhóc tỳ đáng yêu là Luffy và Nami.

Đầu mùa giải 2024/25, Đình Trọng chính thức gia nhập CAHN sau quãng thời gian khoác áo Bình Định. Sau giai đoạn dài điều trị chấn thương, anh dần lấy lại phong độ, trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của HLV Polking. Sự trở lại của Đình Trọng không chỉ mang đến sự chắc chắn nơi hàng thủ CAHN, mà còn tiếp thêm niềm tin cho các đồng đội và người hâm mộ đội bóng.