Nam Định không thắng trận thứ 6 liên tiếp

  • Thứ sáu, 31/10/2025 19:03 (GMT+7)
Chiều 31/10, Nam Định nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6 khi để HAGL cầm hòa 2-2 thuộc vòng 9 V.League 2025/26.

Nam Định chưa thắng trận thứ 6 liên tiếp. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Trận đấu trên sân Pleiku một lần nữa cho thấy sự bế tắc của Nam Định khi thiếu vắng nhiều trụ cột. HLV Nguyễn Trung Kiên tiếp tục không có được đội hình mạnh nhất khi hàng loạt cầu thủ chủ chốt vẫn đang điều trị chấn thương, buộc ông phải xoay vòng đội hình.

Cũng giống như trận gặp Đà Nẵng ở vòng 8, Nam Định nhập cuộc chệch choạc và sớm phải trả giá khi Minh Tâm mở tỷ số cho HAGL ở phút thứ 19. Dù 10 phút sau đó, Brenner tỏa sáng với cú đúp chỉ trong 5 phút, giúp đội khách vươn lên dẫn 2-1, nhưng hàng thủ lỏng lẻo khiến họ đánh mất lợi thế ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 45, Thanh Nhân ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội nỗ lực với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Thế nhưng Nam Định dường như đuối dần về thể lực. Các học trò của HLV Nguyễn Trung Kiên không còn duy trì được nhịp pressing, những pha phối hợp tấn công trở nên rời rạc, trong khi hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi vị trí. Dù HAGL cũng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt, Nam Định lại thiếu sự đột biến cần thiết để kết liễu đối thủ.

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-2. Trận hòa thứ 6 liên tiếp khiến Nam Định vẫn giậm chân ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 9 điểm sau 9 vòng đấu. Từ vị thế ứng viên hàng đầu hồi đầu mùa, đội bóng thành Nam đang cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt khi lực lượng chưa kịp hồi phục và những miếng đánh tấn công quen thuộc dần bị bắt bài. Trong khi đó, HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 12 với 7 điểm.

HAGL Nam Định V.League

