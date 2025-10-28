Nam Định - bao giờ thôi hết nhớ Xuân Son?

Nam Định thoát thua trước SHB Đà Nẵng nhờ bàn gỡ muộn của trung vệ Lucas Alves, nhưng phía sau kết quả ấy là nỗi lo lớn: hàng công vô hồn, ghi bàn theo kiểu “nhỏ giọt” và nỗi nhớ Xuân Son ngày càng da diết.

Xuân Son vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương.

Rất may cho Nam Định, bàn thắng muộn của trung vệ Lucas Alves giúp họ thoát khỏi thất bại bẽ bàng trước SHB Đà Nẵng, trận đấu mà nếu thua, nhà ĐKVĐ V.League sẽ tiếp tục rơi vào khủng hoảng tinh thần như từng trải qua trước Becamex TP.HCM.

Nhưng pha lập công ấy, tiếc thay, không phải sản phẩm của một mảng miếng chiến thuật nhuần nhuyễn. Nó đến từ sự liều lĩnh khi trung vệ được đẩy lên đá như tiền đạo trong nỗ lực “cứu vãn tình thế”. Và khi phải trông chờ vào khoảnh khắc “bí quá hóa liều” để ghi bàn, người ta hiểu rằng hàng công Nam Định đang có vấn đề rất nghiêm trọng.

Từ bùng nổ đến bế tắc

Sau 8 vòng đấu, Nam Định mới ghi được 7 bàn, con số quá ít với đội bóng từng khiến cả V.League choáng ngợp bằng sức tấn công dữ dội. Mùa trước, họ ghi tới 51 bàn; còn mùa 2024/25 thậm chí lên tới 60 bàn sau 26 trận. Hôm nay, những con số ấy chỉ còn là ký ức đẹp.

Càng trớ trêu hơn khi đội bóng thành Nam lại dồn toàn bộ ưu tiên ngoại binh cho hàng công. Trong 7 suất đăng ký mùa này, chỉ hai người đá phòng ngự - trung vệ Lucas Alves và tiền vệ trụ Romulo, phần còn lại đều là những cái tên tấn công. Thế nhưng, hiệu suất của họ đang ở mức… không tưởng theo hướng tiêu cực.

Kyle Hudlin, “người khổng lồ” cao 2,06 mét, mở màn bằng bàn thắng ở Siêu Cúp Quốc gia nhưng nhanh chóng biến mất trong 4 trận ở V.League. Brenner Marlos, chân sút từng khiến các khán đài Thiên Trường nổ tung, nay đá đủ 8 trận mà chưa có nổi 1 bàn thắng, chỉ an ủi bằng 1 pha kiến tạo.

Percy Tau và Romulo chưa để lại quá nhiều dấu ấn. Còn Caio Cesar, niềm hy vọng sáng nhất, kịp ghi 1 bàn rồi vắng mặt vì chấn thương từ giữa tháng 9.

Nam Định đang rất nhớ Xuân Son.

Khi Caio chơi, Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) phải ngồi ngoài; khi Caio nghỉ, Nam Định mất luôn điểm sáng sáng tạo ở trung tuyến. Caio kiểm soát bóng tốt nhưng không phải mẫu “sát thủ” như Đỗ Hoàng Hên, trong khi Văn Toà, cầu thủ nội duy nhất biết tạo khác biệt, lại phẫu thuật, nghỉ hết mùa.

Khi bàn thắng không còn là bản năng

Nam Định có thể viện dẫn chấn thương, có thể nói về lịch thi đấu dày, nhưng những lời biện hộ ấy không thể che mờ thực tế: hàng công của họ đang thiếu bản năng sát thủ. Dù có tới 7 ngoại binh trong danh sách, HLV Nguyễn Trung Kiên vẫn phải đẩy trung vệ lên đá tiền đạo để tìm bàn gỡ. Đó không chỉ là sự bế tắc chiến thuật, mà còn là dấu hiệu niềm tin với các tiền đạo đã cạn.

Thật mỉa mai khi đội từng “bắn hạ” mọi khung thành ở V.League giờ lại phải sống nhờ bàn thắng của trung vệ. Họ như con hổ mất nanh, vờn bóng quanh vòng cấm đối thủ mà không biết kết liễu ra sao. Và trong từng pha lên bóng vô hồn ấy, khán giả Nam Định lại nhớ Xuân Son da diết hơn.

Có lẽ cảm nhận được nỗi nhớ ấy, Xuân Son chia sẻ một dòng trạng thái đầy cảm xúc sau trận hòa Đà Nẵng: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tôi xin hứa. Cảm ơn những người hâm mộ chân thành đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi là những chiến binh áo xanh, và chúng tôi sẽ luôn chiến đấu”.

Nam Định cần Xuân Son trở lại.

Một lời hứa giản dị nhưng chứa đựng tinh thần mà Nam Định lúc này đang thiếu: niềm tin. Bởi khi không còn Xuân Son, đội bóng như đánh mất thủ lĩnh tinh thần, mất người khơi gợi cảm hứng tấn công, điều mà mọi HLV đều không thể “huấn luyện” được chỉ bằng sơ đồ chiến thuật.

V.League 2025/26 vẫn còn dài, và Nam Định, với lực lượng mạnh mẽ trên lý thuyết, đủ thời gian để trở lại. Nhưng họ chỉ có thể làm điều đó khi tìm lại bản năng ghi bàn, khi những “lính đánh thuê” thực sự chiến đấu vì màu áo, và khi Xuân Son trở lại trên sân cỏ.

Nếu không, “nỗi nhớ Xuân Son” sẽ không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là vết nứt sâu đang khiến ngai vàng của Nam Định lung lay từng ngày.