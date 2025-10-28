Hậu vệ tuyển Việt Nam ngại ngùng vì món quà độc lạ

Sau trận đấu giữa CAHN với CA TP.HCM thuộc vòng 8 V.League 2025/26 diễn ra tối 27/10 trên sân Hàng Đẫy, Cao Pendant Quang Vinh nhận được món quà “độc lạ” của người hâm mộ.

Cận cảnh bức tranh khiến hậu vệ tuyển Việt Nam ngại ngùng Bức tranh chân dung khổ lớn với dòng thông điệp "Không tranh bóng của Quang Vinh, chỉ tranh áo của Quang Vinh" khiến hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chỉ biết cười trừ vì ngại ngùng.

Hậu vệ của CAHN và tuyển Việt Nam nhận được một bức ảnh chân dung khổ lớn từ người hâm mộ, kèm dòng chữ “Không tranh bóng của Quang Vinh, chỉ tranh áo của Quang Vinh”.

Dòng thông điệp vừa dí dỏm vừa đáng yêu ấy khiến Quang Vinh không giấu nổi sự ngại ngùng. Anh ôm khư khư bức tranh, chỉ biết cười trừ khi được đồng đội Vitao trêu hỏi. Phải mất một lúc lâu, hậu vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp mới chịu đưa bức ảnh cho người đồng đội Vitao xem rồi rụt rè tiến lại khán đài cảm ơn người hâm mộ. Hình ảnh Quang Vinh vừa bẽn lẽn, thân thiện khiến không ít khán giả bật cười và cổ vũ nhiệt tình cho anh.

Cao Pendant Quang Vinh hiện là một trong những hậu vệ cánh trái nổi bật nhất V.League. Anh được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực dồi dào, khả năng công thủ toàn diện và phong thái điềm tĩnh.

Ngoài chuyên môn, cầu thủ sinh năm 1997 còn chiếm cảm tình của người hâm mộ bởi tính cách hài hước, hòa đồng và luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực trong đội bóng.

Trong trận đấu vừa qua, dù CAHN phải chơi thiếu người từ khá sớm, thầy trò HLV Mano Polking vẫn giữ được thế trận vững vàng. Nỗ lực ấy được đền đáp bằng pha lập công quý giá của Alan, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm trước CA TP.HCM. Sau tiếng còi mãn cuộc, niềm vui chiến thắng được nhân đôi với những khoảnh khắc hóm hỉnh, gần gũi của Quang Vinh cùng người hâm mộ.