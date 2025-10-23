HLV Park Hang-seo hội ngộ Văn Toàn và Văn Thanh

Trưa 23/10, trên trang cá nhân, HLV Park Hang-seo chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ cùng hai học trò cũ Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh.

HLV Park Hang-seo hội ngộ Văn Toàn, Văn Thanh. Ảnh: FBNV.

“Lâu rồi mới có dịp tái ngộ, thật vui khi được trò chuyện với Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ. Theo đó, vợ chồng HLV Park Hang-seo dùng bữa trưa thân mật cùng hai học trò, vừa hỏi thăm quá trình hồi phục, động viên họ giữ tinh thần lạc quan.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều tuyển thủ như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải hay Hoàng Đức. Họ để lại những bình luận hài hước, thể hiện tình cảm gắn bó và sự trân trọng dành cho người thầy cũ từng gắn bó suốt những năm tháng huy hoàng của bóng đá Việt Nam.

Trong suốt 5 năm dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam, ông Park không chỉ là người thầy mà còn là người truyền cảm hứng với sự tận tâm và gần gũi hiếm có. Dù đã rời ghế huấn luyện, ông vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều học trò cũ.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hiện trong giai đoạn điều trị sau ca phẫu thuật đầu gối. Anh gặp chấn thương từ ASEAN Cup 2024 và liên tục tái phát, buộc phải phẫu thuật theo khuyến nghị của bác sĩ. Dự kiến, tiền đạo sinh năm 1996 vắng mặt toàn bộ lượt đi V.League 2025/26.

Cùng lúc, Vũ Văn Thanh cũng đang phục hồi sau ca phẫu thuật cổ chân hôm 7/9 tại TP.HCM. Hậu vệ của CAHN dự kiến nghỉ 6-7 tháng và bỏ lỡ loạt trận vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.