Nam Định trắng tay trước đại diện của Nhật Bản

Chiều 22/10, Nam Định để thua 1-3 trước Gamba Osaka ở lượt trận thứ 3, bảng F, AFC Champions League Two 2025/26.

Nam Định trắng tay trước Gamba Osaka.

Khác với hai trận đấu trước, HLV Vũ Hồng Việt quyết định sử dụng đội hình với ba nội binh gồm Chu Văn Kiên, Lâm Ti Phông và Lý Công Hoàng Anh khi làm khách trước Gamba Osaka. Tuy nhiên, sự thay đổi này không giúp Nam Định cải thiện được lối chơi. Đại diện Việt Nam nhập cuộc lép vế hoàn toàn và sớm để lộ những hạn chế về khả năng phòng ngự cũng như cự ly đội hình.

Ngay phút 16, Gamba Osaka dễ dàng xuyên phá trung lộ bằng những pha phối hợp nhịp nhàng, trước khi Yamashita căng ngang để Rin Mito dứt điểm cận thành mở tỷ số. Ba phút sau, đội bóng Nhật Bản tiếp tục gây sóng gió và Nam Định chỉ may mắn thoát thua nhờ quyết định không thổi phạt đền của trọng tài khi tiền đạo của đội chủ nhà ngã trong vòng cấm.

Sau bàn thua, đại diện Việt Nam gần như đánh mất thế trận, không thể tổ chức lên bóng quá nửa sân và liên tục phải chịu sức ép nghẹt thở.

Sang hiệp hai, sự bạc nhược của Nam Định càng bộc lộ rõ. Hàng thủ gần như “mở toang” khi để Yamashita thoải mái đi bóng thẳng vào vòng cấm rồi chuyền cho Jebali nhân đôi cách biệt ở phút 52.

Những phút còn lại, đội bóng thành Nam chỉ còn biết co cụm phòng ngự nhằm tránh thua đậm. Dù vậy, sự chống đỡ yếu ớt của họ không đủ để ngăn Gamba Osaka nâng tỷ số lên 3-0. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Kyle Hudlin mới giúp đại diện của V.League có bàn thắng danh dự, khép lại trận đấu với kết quả 1-3.

Trận thua này phơi bày sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và tinh thần thi đấu giữa Nam Định với các đối thủ châu lục. Dàn sao được đầu tư mạnh mẽ của đội bóng thành Nam vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gắn kết hay bản lĩnh cần có khi ra sân chơi quốc tế.