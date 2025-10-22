Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vắng Công Phượng, Minh Vương nổi bật nhất giải hạng Nhất

  • Thứ tư, 22/10/2025 18:14 (GMT+7)
Tiền vệ Trần Minh Vương đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Theo thống kê từ PVF, Minh Vương hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công chỉ sau 4 vòng đấu. Anh hai lần lập cú đúp ở các trận thắng 4-0 trước Phú Thọ và 2-1 trước Long An, cùng một bàn thắng trong trận hòa TP.HCM 2-2 ở ngày ra quân. Sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ sinh năm 1995 giúp Đồng Nai duy trì mạch trận ấn tượng, giữ vững ngôi đầu bảng với 10 điểm.

Cựu sao HAGL đang là cái tên nổi bật nhất của Trường Tươi Đồng Nai ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Khi Công Phượng phải nghỉ thi đấu chưa rõ ngày trở lại vì chấn thương, Minh Vương trở thành điểm tựa lớn nhất trong hành trình tranh vé thăng hạng của đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Trong sơ đồ của HLV Nguyễn Việt Thắng, Minh Vương được trao quyền chơi tự do, di chuyển linh hoạt và tham gia trực tiếp vào các tình huống tấn công. Kinh nghiệm nhiều năm ở V.League cùng khả năng sút xa, đá phạt và chọn vị trí tốt giúp anh trở thành "nguồn sống" trong lối chơi của Trường Tươi Đồng Nai. Không chỉ ghi bàn, Minh Vương còn điều tiết nhịp độ, truyền cảm hứng thi đấu cho các đồng đội trẻ.

Trong thời điểm Công Phượng chưa rõ ngày trở lại, phong độ bùng nổ của Minh Vương giúp Trường Tươi Đồng Nai giữ vững tham vọng thăng hạng. Ở vòng 5, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp Bắc Ninh trên sân nhà, và một lần nữa, tất cả sự chú ý sẽ đổ dồn vào phong độ của tiền vệ mang áo số 8. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18h ngày 26/10.

