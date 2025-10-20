Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng

Tối 20/10, thủ thành Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng trong chuyến làm khách của Đà Nẵng trước Thể Công Viettel ở vòng 7 V.League 2025/26 và phải rời sân bằng cáng.

Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng.

Sau 3 vòng đấu vắng mặt, Bùi Tiến Dũng trở lại bắt chính cho Đà Nẵng trong trận đấu mà đội bóng sông Hàn hành quân tới thủ đô làm khách trước Thể Công Viettel ở vòng 7. Tuy nhiên, niềm vui trở lại thi đấu của thủ môn quê Thanh Hóa không kéo dài lâu khi anh gặp chấn thương nặng chỉ sau ít phút có mặt trên sân.

Tình huống xảy ra ở phút 16 khi Dũng “gôn” lao ra khỏi vòng cấm để tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Lucao. Cựu thủ môn tuyển Việt Nam bật nhảy cao, cố gắng phá bóng trong pha không chiến quyết liệt. Tuy nhiên, sau cú va chạm mạnh trên không với cầu thủ của đội chủ nhà, anh tiếp đất không tốt và lập tức nằm sân đau đớn, ôm chân.

Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu. Sau vài phút, Bùi Tiến Dũng phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của đồng đội và ban huấn luyện. Nhiều khả năng anh đã gặp chấn thương nặng ở cổ chân hoặc đầu gối. VAR sau đó xác định không có lỗi của cả hai cầu thủ trong pha tranh chấp này, và trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

Hiện tại mức độ chấn thương của Tiến Dũng chưa rõ nhưng đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng của Đà Nẵng. Kinh nghiệm cùng phản xạ tốt của anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng sông Hàn cải thiện phong độ trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, chấn thương này có thể khiến Đà Nẵng tiếp tục phải trông cậy vào thủ môn trẻ Văn Biểu trong phần còn lại của mùa giải.

Trước vòng 7, Đà Nẵng chỉ có 5 điểm và nằm ở nhóm cuối bảng. Mất đi một chốt chặn giàu kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng là tổn thất không nhỏ cho hành trình trụ hạng của đội bóng sông Hàn.