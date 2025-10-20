Atletico ra giá không tưởng cho Alvarez

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico Madrid sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona về trường hợp của tiền đạo Julian Alvarez.

Alvarez chơi hay nên được Atletico định giá cao.

Tuy nhiên, AS và Cadena Ser tiết lộ Atletico đòi mức giá "không tưởng" lên tới 200 triệu euro cho cầu thủ người Argentina. Động thái của CLB thành Madrid khiến ban lãnh đạo Barcelona không khỏi bất ngờ.

Đội bóng xứ Catalonia tin rằng con số này nằm ngoài khả năng chi trả. Barccelona đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khi có khoản lỗ kỷ lục 231 triệu euro trong kỳ báo cáo tài chính tháng 10/2025.

Tổng nợ vượt quá 4 tỷ euro đẩy gã khổng lồ xứ Catalonia vào bờ vực phá sản, thiếu thanh khoản và phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính khó đáp ứng trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Song, để giữ vững vị thế hàng đầu, Barca vẫn phải chi tiền mua sắm.

Robert Lewandowski không còn duy trì được sự ổn định. Độ tuổi và thể lực của tiền đạo Ba Lan khiến ban lãnh đạo Barcelona buộc phải tính đến phương án thay thế lâu dài. Và Alvarez là cái tên được Barca nhắm đến.

Chân sút 25 tuổi khởi đầu mùa 2025/26 thăng hoa khi ghi 6 bàn và có 1 kiến tạo sau 9 trận ở La Liga. Thành tích ấn tượng giúp Atletico tự tin định giá cao ngất ngưởng cho nhà vô địch World Cup 2022. Alvarez còn hợp đồng với CLB đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro - con số mà Barca không thể chạm tới trong tình cảnh tài chính hiện nay.

Nhưng không phải vì thế mà “Blaugrana” bỏ cuộc. Nguồn tin từ Barcelona cho rằng đội bóng có thể tính đến phương án trả tiền cùng nhượng thêm vài cầu thủ trẻ tài năng từ La Masia cho Atletico như Marc Bernal hay thậm chí Fermin Lopez.