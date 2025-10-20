Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Maguire bất ngờ nói về việc rời MU

  • Thứ hai, 20/10/2025 18:38 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Trung vệ Harry Maguire thừa nhận bàn thắng quyết định giúp MU hạ Liverpool 2-1 đêm 19/10 có thể là lần cuối cùng anh ra sân tại Anfield trong màu áo "Quỷ đỏ".

Maguire thừa nhận có thể phải rời MU.

Phát biểu sau trận, Maguire xúc động chia sẻ: "Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời ở CLB này, với không ít bàn thắng quan trọng. Gần nhất là ở tứ kết Europa League mùa trước gặp Lyon, và giờ là bàn thắng vào lưới Liverpool - một khoảnh khắc đặc biệt cho tôi và cả gia đình".

Cầu thủ người Anh cho biết luôn day dứt mỗi khi hành quân đến Anfield mà không thể giành chiến thắng: "Thật lòng mà nói, tôi đã ở đây 7 năm và đó là quãng thời gian không hề dễ dàng. Trong suốt 7 năm đó, chúng tôi chưa từng thắng tại Anfield, điều đó luôn khiến tôi trăn trở".

Maguire cũng tiết lộ hợp đồng hiện tại của anh với MU sắp hết. Chính vì vậy, bàn thắng vừa qua mang ý nghĩa đặc biệt: "Tôi đang ở năm cuối hợp đồng, nên có thể đây là lần cuối tôi chơi tại Anfield cho CLB. Vì vậy, việc được ghi bàn và giúp đội giành chiến thắng tại đây thực sự là điều rất quan trọng, như một dấu mốc mà tôi muốn hoàn thành trước khi chia tay".

Với cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-1, Maguire giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng tại Anfield mà còn khép lại có lẽ trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình cùng "Quỷ đỏ".

Giao kèo của Maguire với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nếu không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới, trung vệ người Anh có thể phải rời sân Old Trafford.

Ngỡ ngàng trước cầu thủ quan trọng nhất của MU

Amad Diallo rực sáng ở Anfield, trở thành mắt xích quan trọng giúp Manchester United của Ruben Amorim đánh bại Liverpool trong trận cầu mang tính bước ngoặt.

3 giờ trước

Pha pressing gây ngỡ ngàng của De Ligt

Tình huống phòng ngự của trung vệ Matthijs de Ligt thu hút sự chú ý sau khi MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

8 giờ trước

Lý do Liverpool thua Manchester United

Bruno Fernandes tin rằng MU tận dụng chính sức ép mà các CĐV Liverpool vô tình tạo ra để giành thắng lợi lịch sử 2-1 ngay tại Anfield ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

9 giờ trước

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Minh Nghi

Câu nói chua chát Maguire Liverpool FC Mu Liverpool Maguire

    Đọc tiếp

    Lao dung doi hinh U22 dau tuyen Viet Nam hinh anh

    Lào dùng đội hình U22 đấu tuyển Việt Nam

    10 phút trước 19:00 20/10/2025

    0

    Lào sẽ sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 để đấu tuyển Việt Nam ở trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11 trên sân nhà.

    Fernandes gay sot voi cau noi ve Maguire hinh anh

    Fernandes gây sốt với câu nói về Maguire

    31 phút trước 18:38 20/10/2025

    0

    Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield đêm 19/10, bầu không khí trong phòng thay đồ MU ngập tràn tiếng cười và cả khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến từ Bruno Fernandes.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý