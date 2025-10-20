Maguire bất ngờ nói về việc rời MU

Trung vệ Harry Maguire thừa nhận bàn thắng quyết định giúp MU hạ Liverpool 2-1 đêm 19/10 có thể là lần cuối cùng anh ra sân tại Anfield trong màu áo "Quỷ đỏ".

Maguire thừa nhận có thể phải rời MU.

Phát biểu sau trận, Maguire xúc động chia sẻ: "Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời ở CLB này, với không ít bàn thắng quan trọng. Gần nhất là ở tứ kết Europa League mùa trước gặp Lyon, và giờ là bàn thắng vào lưới Liverpool - một khoảnh khắc đặc biệt cho tôi và cả gia đình".

Cầu thủ người Anh cho biết luôn day dứt mỗi khi hành quân đến Anfield mà không thể giành chiến thắng: "Thật lòng mà nói, tôi đã ở đây 7 năm và đó là quãng thời gian không hề dễ dàng. Trong suốt 7 năm đó, chúng tôi chưa từng thắng tại Anfield, điều đó luôn khiến tôi trăn trở".

Maguire cũng tiết lộ hợp đồng hiện tại của anh với MU sắp hết. Chính vì vậy, bàn thắng vừa qua mang ý nghĩa đặc biệt: "Tôi đang ở năm cuối hợp đồng, nên có thể đây là lần cuối tôi chơi tại Anfield cho CLB. Vì vậy, việc được ghi bàn và giúp đội giành chiến thắng tại đây thực sự là điều rất quan trọng, như một dấu mốc mà tôi muốn hoàn thành trước khi chia tay".

Với cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-1, Maguire giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng tại Anfield mà còn khép lại có lẽ trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình cùng "Quỷ đỏ".

Giao kèo của Maguire với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nếu không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới, trung vệ người Anh có thể phải rời sân Old Trafford.