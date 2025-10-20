Lý do Liverpool thua Manchester United

Bruno Fernandes tin rằng MU tận dụng chính sức ép mà các CĐV Liverpool vô tình tạo ra để giành thắng lợi lịch sử 2-1 ngay tại Anfield ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

Fernandes khẳng định những tiếng la ó trên khán đài Anfield khiến dàn sao Liverpool mất bình tĩnh.

Chiến thắng trước Liverpool giúp Amorim có lần đầu tiên cùng MU thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League, đồng thời đẩy đối thủ rơi vào khủng hoảng với 4 trận thua liền trên mọi đấu trường - chuỗi tệ nhất của họ kể từ năm 1953.

Sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes tiết lộ: "Chúng tôi biết Liverpool sẽ cố áp đặt thế trận trong 10 phút đầu, nhưng khi họ không tạo được áp lực đủ lớn, người hâm mộ bắt đầu sốt ruột. Họ la ó, thúc giục cầu thủ chơi nhanh hơn. Chính điều đó khiến Liverpool mất bình tĩnh, trong khi chúng tôi kiểm soát tốt khu trung tuyến".

Fernandes nhấn mạnh thêm rằng chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt: "Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng MU thắng ở Anfield. Chúng tôi biết điều đó có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ và toàn đội, nên hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ".

Người hùng Harry Maguire cũng không giấu được sự nhẹ nhõm: "Thực sự xấu hổ khi nói MU lần đầu thắng 2 trận liên tiếp, vì đáng ra chuyện này phải là bình thường với một đội bóng như MU. Điều quan trọng bây giờ là duy trì sự ổn định. Nhiều năm qua, chúng tôi thường thắng một trận lớn rồi lại đánh mất phong độ ngay sau đó. Điều này cần chấm dứt".

Chiến thắng này giúp MU thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 2 điểm, mở lại hy vọng dự Champions League mùa sau. Một đêm ngọt ngào tại Anfield, nơi mà nỗi thất vọng của CĐV chủ nhà trở thành vũ khí giúp "Quỷ đỏ" gieo sầu cho đối thủ truyền kiếp.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.