Casemiro liên tiếp 'tát' đồng đội

Tối 19/10, Casemiro có màn ăn mừng hài hước khi tát Amad Diallo lẫn Bryan Mbeumo trong chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool thuộc vòng 8 Premier League.

Màn ăn mừng hài hước của Casemiro.

MU khiến người hâm mộ bất ngờ khi thi đấu sòng phẳng với đại kình địch ngay tại Anfield. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim thậm chí ghi bàn ngay phút thứ 2, điều chưa từng xảy ra ở trận derby nước Anh suốt 30 năm qua.

Từ đường chọc khe của Amad Diallo, Bryan Mbeumo thoát xuống và dứt điểm góc hẹp, giúp MU vượt lên dẫn trước. Ngay sau đó, Casemiro tiến đến ăn mừng và liên tiếp "tặng" cú tát yêu thương cho cả Diallo lẫn Mbeumo, tạo nên khoảnh khắc hài hước khiến người hâm mộ không nhịn được cười.

Trên sân, Casemiro thể hiện vai trò trụ cột trước hàng thủ 3 người của MU. Anh thực hiện 2/3 pha tắc bóng thàng công, thắng 5/7 pha tranh chấp dưới đất, 1 pha tranh chấp trên không, thực hiện 16/19 đường chuyền chính xác (84%) và có 2 lần phá bóng giải nguy.

Dù nhận thẻ vàng ở phút 57 và bị thay ra ngay sau đó, Casemiro vẫn chứng tỏ được sự kỷ luật và tầm ảnh hưởng trong lối chơi của MU. Sofa Score chấm Casemiro 7 điểm cho màn trình diển trước Liverpool.

"Casemiro phiên bản trong màu áo trắng trở lại", "Đây mới là Casemiro là tôi muốn thấy nhất", "Casemiro xứng đáng được tôn trọng", "Anh ấy có trận đấu tuyệt vời"... là phản ứng chung của người hâm mộ MU.

HLV Amorim từng cân nhắc cho Casemiro ngồi dự bị, nhưng rất may ông vẫn để tiền vệ người Brazil ra sân. Trong ngày Liverpool thi đấu thiếu sắc nét, Casemiro là nhân tố giúp MU kiểm soát khu trung tuyến, qua đó thắng 2-1.