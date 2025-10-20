Slot chỉ trích MU

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Arne Slot của Liverpool cho rằng MU chọn lối chơi tiêu cực sau thất bại 1-2 tại Anfield ở vòng 8 Premier League rạng sáng 20/10.

Phát biểu sau trận, HLV Arne Slot của Liverpool không giấu nổi sự thất vọng. Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng MU đã chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và sử dụng nhiều đường bóng dài để hạn chế sức mạnh tấn công của Liverpool.

Ông chia sẻ trên BBC: “Rất khó khăn khi phải đối đầu với một đội phòng ngự số đông và chỉ tập trung đá bóng dài. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khi để thủng lưới sớm, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nếu ai đó nói trước trận rằng chúng tôi có nhiều cơ hội như thế, tôi sẽ không nghĩ mình lại thua".

Bên cạnh đó, Slot cũng bày tỏ sự lo ngại khi Liverpool liên tiếp thủng lưới từ các tình huống cố định. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi nhiều lần để thua vì tình huống cố định, như trước Crystal Palace hay hôm nay. Rất khó để giành chiến thắng nếu bạn thường xuyên nhận bàn thua theo cách đó".

Thất bại khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 4, kém Arsenal – đội dẫn đầu – 4 điểm. Trong khi đó, MU của Ruben Amorim leo lên hạng 9, chỉ còn kém chính Liverpool 2 điểm và đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

