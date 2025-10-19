Tottenham thua ngược Aston Villa

Tối 19/10, Aston Villa ngược dòng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân đối phương thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

Aston Villa xuất sắc đả bại Tottenham trên sân khách.

Tottenham khởi đầu đầy hứng khởi nhưng kết thúc trong cay đắng, khi để Aston Villa lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 ngay tại London nhờ hai siêu phẩm của Morgan Rogers và Emiliano Buendia.

Đội chủ nhà mở tỷ số sớm ở phút thứ 5, khi Rodrigo Bentancur dứt điểm chớp nhoáng sau pha kiến tạo bằng đầu của Joao Palhinha trong vùng cấm. Bàn thắng giúp Spurs nắm thế chủ động trong phần lớn hiệp một, liên tiếp tạo cơ hội. Tuy nhiên, họ thiếu sắc bén để nhân đôi cách biệt.

Và trong một khoảnh khắc xuất thần, Morgan Rogers khiến cả sân Tottenham Hotspur chết lặng ở phút 37. Anh rê bóng thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Tottenham trước khi tung cú sút xa như búa bổ từ ngoài vùng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho thủ môn Vicario cơ hội cản phá.

Siêu phẩm của Morgan Rogers mở đầu cho màn ngược dòng của Villa.

Sang hiệp hai, thế trận dần tuột khỏi tay Tottenham. Dù HLV Thomas Frank tung Richarlison, Kudus và Kolo Muani vào sân, đội chủ nhà vẫn chơi rời rạc, trong khi Aston Villa càng đá càng sắc sảo. Phút 77, Emiliano Buendia vẽ nên một tuyệt phẩm khác. Anh thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng bay xoáy vào góc thấp, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách.

Những phút cuối, Tottenham dồn toàn lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ kỷ luật và sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán đài Tottenham chìm trong im lặng khi đội chủ nhà để vuột thế trận chỉ vì những khoảnh khắc mất tập trung.

Với 3 điểm quý giá, Aston Villa tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH Premier League, còn Tottenham bỏ lỡ cơ hội lên nhì bảng.