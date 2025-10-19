Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tottenham thua ngược Aston Villa

  • Chủ nhật, 19/10/2025 22:08 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tối 19/10, Aston Villa ngược dòng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân đối phương thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

Aston Villa xuất sắc đả bại Tottenham trên sân khách.

Tottenham khởi đầu đầy hứng khởi nhưng kết thúc trong cay đắng, khi để Aston Villa lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 ngay tại London nhờ hai siêu phẩm của Morgan Rogers và Emiliano Buendia.

Đội chủ nhà mở tỷ số sớm ở phút thứ 5, khi Rodrigo Bentancur dứt điểm chớp nhoáng sau pha kiến tạo bằng đầu của Joao Palhinha trong vùng cấm. Bàn thắng giúp Spurs nắm thế chủ động trong phần lớn hiệp một, liên tiếp tạo cơ hội. Tuy nhiên, họ thiếu sắc bén để nhân đôi cách biệt.

Và trong một khoảnh khắc xuất thần, Morgan Rogers khiến cả sân Tottenham Hotspur chết lặng ở phút 37. Anh rê bóng thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Tottenham trước khi tung cú sút xa như búa bổ từ ngoài vùng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho thủ môn Vicario cơ hội cản phá.

Tottenham - Aston Villa anh 1

Siêu phẩm của Morgan Rogers mở đầu cho màn ngược dòng của Villa.

Sang hiệp hai, thế trận dần tuột khỏi tay Tottenham. Dù HLV Thomas Frank tung Richarlison, Kudus và Kolo Muani vào sân, đội chủ nhà vẫn chơi rời rạc, trong khi Aston Villa càng đá càng sắc sảo. Phút 77, Emiliano Buendia vẽ nên một tuyệt phẩm khác. Anh thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng bay xoáy vào góc thấp, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách.

Những phút cuối, Tottenham dồn toàn lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ kỷ luật và sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán đài Tottenham chìm trong im lặng khi đội chủ nhà để vuột thế trận chỉ vì những khoảnh khắc mất tập trung.

Với 3 điểm quý giá, Aston Villa tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH Premier League, còn Tottenham bỏ lỡ cơ hội lên nhì bảng.

Liverpool vs Man Utd: Sesko dự bị

Bất chấp chuỗi trận ghi bàn, Benjamin Sesko vẫn phải ngồi dự bị cho Matheus Cunha ở trận đấu thuộc vòng 8 Premier League.

53 phút trước

Beckham gây chấn động MU?

Bóng đá Anh rộ lên thông tin chấn động khi David Beckham có thể đóng vai trò gương mặt đại diện cho một tập đoàn đầu tư đến từ UAE với nỗ lực thâu tóm MU.

56 phút trước

Quả 'bom xịt' 55 triệu bảng của Newcastle

Từ chỗ là bản hợp đồng được kỳ vọng nhất mùa hè, Anthony Elanga dần trở thành vật tế thần trong mắt người hâm mộ Newcastle.

56 phút trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Tottenham - Aston Villa Tottenham Tottenham vòng 8 Aston Villa

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

CLB cua Fabregas tao con dia chan o Italy hinh anh

CLB của Fabregas tạo cơn địa chấn ở Italy

2 giờ trước 20:22 19/10/2025

0

Como - câu lạc bộ của HLV Cesc Fabregas - vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất Serie A mùa này khi đánh bại Juventus 2-0 ở vòng 7 Serie A tối 19/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý