MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm

Rạng sáng 20/10, MU đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League bằng bàn thắng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire.

Tỷ số: Liverpool 1-2 Manchester United Cầu thủ ghi bàn: Bryan Mbeumo (2'), Cody Gakpo (78'), Harry Maguire (84').

Man Utd làm người hâm mộ bất ngờ khi thi đấu sòng phẳng với đại kình địch Liverpool ngay tại Anfield. Thậm chí, đoàn quân của HLV Ruben Amorim còn tạo ra điều lần đầu xuất hiện ở derby nước Anh sau tròn 30 năm, đó là ghi bàn ở ngay phút thứ 2.

Từ đường chọc khe của Amad Diallo, Bryan Mbeumo thoát xuống, dứt diểm từ góc hẹp, đưa MU vượt lên dẫn trước.

Liverpool vùng lên mạnh mẽ sau khi thủng lưới. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tấn công dồn dập và tạo ra đến 7 cơ hội chỉ trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ 4 trong số đó đi trúng đích và đều không thắng được hàng thủ "Quỷ đỏ".

MU gây bất ngờ tại Anfield.

Luke Shaw có 45 phút thăng hoa khi góp mặt ở mọi điểm nóng và liên tục có những pha cắt, phá bóng chuẩn xác. Trong lần hiếm hoi hàng thủ đội khách bị khuất phục, bóng từ chân Cody Gakpo lại tìm đến cột.

Dù chịu sức ép, MU vẫn gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà bằng những đợt tấn công bên cánh phải, nơi có sự hiện diện của bộ đôi Diallo, Mbeumo.

Phút 24, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho MU, nếu cú đá nối của Bruno Fernandes không đi trúng cột. Ngoài ra, cơ hội còn mở ra với Mason Mount, Diogo Dalot nhưng bộ đôi này không thể tận dụng để nới rộng cách biệt.

Ngay đầu hiệp hai, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao. Phút 50, Gakpo tung cú sút khiến hàng thủ MU bất lực nhưng bóng một lần nữa đi trúng cột.

14 phút sau, khung thành đội khách thêm một lần chao đảo. Mohamed Salah bất ngờ có khoảng trống sau pha cắt bóng lỗi của Patrick Dorgu. Dù vậy, pha ra chân của ngôi sao người Ai Cập lại quá thiếu chính xác.

Nỗ lực gây sức ép của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Gakpo ở phút 79. Hàng thủ MU đã không thể duy trì sự tập trung. Pha đưa chân cắt bóng không thành công của Dorgu khiến bẫy việt vị không phát huy hiệu quả.

Trong thế trận khó khăn, MU bất ngờ tìm được bàn thắng từ một tình huống bóng bổng. Cú sút của Mbeumo đi trúng một hậu vệ Liverpool rồi nảy ra đúng vị trí của Bruno bên cánh trái. Tiền vệ người Bồ Đào Nha treo bóng chuẩn xác để Harry Maguire bật cao đánh đầu, hạ gục toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, khi đồng hồ chỉ sang phút 84.

Niềm vui của CĐV Liverpool không kéo dài lâu.

Trong quãng thời gian bù giờ, MU lùi toàn bộ quân số, lăn xả để chặn mọi nỗ lực nhồi bóng vào từ hai biên của chủ nhà. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cầu thủ đội khách ăn mừng cuồng nhiệt. Đây là chiến thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" tại Anfield từ tháng 1/2016, khi họ còn được dẫn dắt bởi Louis Van Gaal.

3 điểm đầy cảm xúc giúp MU vươn lên vị trí thứ 9 với 13 điểm, kém top 4 chỉ 2 điểm. Trong khi đó, Liverpool thua liền 3 trận tại Premier League, 4 trận tính ở mọi đấu trường và dần bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. "Lữ đoàn đỏ" đã kém Arsenal đến 4 điểm.

Bảng xếp hạng Premier League.



Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.