Ác mộng của người kế thừa kế áo số 7 tại Real

Sự nghiệp của Mariano trượt dài từ khoảnh khắc kế thừa biểu tượng tại Real Madrid đến sai lầm cay đắng trong màu áo Alaves.

Mariano Diaz từng kế thừa áo số 7 của Ronaldo tại Real Madrid.

Ngày 31/8/2018, Mariano Diaz đứng giữa sân Santiago Bernabeu với chiếc áo số 7 trên lưng. Đó là số áo mà Cristiano Ronaldo để lại sau khi rời Real Madrid vài tháng trước. Với nhiều người, đó là biểu tượng của vinh quang và trách nhiệm. Với Mariano, nó từng là khởi đầu cho một giấc mơ.

Không lâu sau, anh khiến Bernabeu bùng nổ. Trận gặp AS Roma tại Champions League, Mariano ghi bàn thắng đẹp mắt, khép lại chiến thắng cho Real Madrid dưới thời HLV Julen Lopetegui. Khi ấy, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Nhưng bóng đá hiếm khi đi theo một kịch bản hoàn hảo.

Rạng sáng 9/3 tại Mestalla, Mariano bước vào sân ở phút 84 khi Alaves dẫn Valencia 2-1. Chỉ vài phút sau, anh có cơ hội vàng để kết liễu trận đấu. Lucas Boye chuyền bóng thuận lợi ngay trước chấm phạt đền. Thế nhưng Mariano không dứt điểm được. Anh giẫm lên bóng, để mất cơ hội.

Khoảnh khắc đó trở thành bước ngoặt. Valencia ghi 2 bàn trong những phút cuối và lội ngược dòng thắng 3-2. Từ giấc mơ ở Bernabeu đến sai lầm tại Mestalla, câu chuyện của Mariano là một hành trình đi xuống không phanh.

Sau thời gian đầu đầy kỳ vọng ở Real Madrid, tiền đạo này liên tục gặp vấn đề. Chấn thương kéo dài, số phút thi đấu ít ỏi và phong độ giảm sút khiến anh dần biến mất khỏi kế hoạch của đội bóng. Bàn thắng gần nhất của Mariano tại La Liga diễn ra từ tháng 5/2022, trong trận Real Madrid hòa Cadiz 1-1.

Mariano rời Real Madrid trong lặng lẽ.

Từng được kỳ vọng trở thành người lĩnh xướng hàng công "Los Blancos", Mariano cuối cùng rời Bernabeu trong lặng lẽ. Cơ hội xuất hiện khi Alaves đưa anh về và trao áo số 9 vào hè 2025. Tuy nhiên, sự khởi đầu tích cực nhanh chóng trở thành ảo ảnh. Ngoài cú hat-trick trước Getxo ở Cúp Nhà vua, Mariano không để lại nhiều dấu ấn.

Mối quan hệ của anh với HLV Eduardo Coudet cũng nhanh chóng xấu đi. Hệ quả là Mariano bị loại khỏi đội hình. Ba tháng sau, khi Quique Sanchez Flores tiếp quản băng ghế huấn luyện, cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của Mariano khi từng làm việc với ông tại Sevilla.

Nhưng trận đấu tại Mestalla lại đặt mọi thứ vào dấu hỏi lớn. Mariano còn hợp đồng với Alaves đến năm 2027. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, thời gian chờ đợi hiếm khi dài như trên giấy tờ. Sau nhiều năm vật lộn với chấn thương và phong độ, cơ hội để anh chứng minh giá trị ngày càng thu hẹp.

Phần còn lại của mùa giải năm nay có thể là cơ hội cuối cùng để Mariano khẳng định bản thân còn đủ sức chơi bóng đỉnh cao.

