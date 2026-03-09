Nỗi hổ thẹn của Ronaldo tại World Cup

Dù sở hữu sự nghiệp ghi bàn vĩ đại trong lịch sử bóng đá, siêu sao Cristiano Ronaldo lại thi đấu kém hiệu quả ở các vòng knock-out World Cup.

Ronaldo tịt ngòi ở những trận cầu quyết định tại World Cup.

Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao kéo dài gần 2 thập kỷ, Ronaldo ghi tới 965 bàn thắng sau 1.309 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tại sân chơi World Cup, chân sút sinh năm 1985 chưa thể lập công ở các trận đấu loại trực tiếp đòi hỏi bản lĩnh cao.

Theo thống kê của Opta, trong 8 lần ra sân tại vòng knock-out World Cup kể từ khi ra mắt vào năm 2006, Ronaldo tung ra tổng cộng 27 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào. Anh từng đối đầu với nhiều đối thủ lớn như Đức, Anh, Pháp hay Tây Ban Nha, nhưng vẫn chưa thể phá bỏ “lời nguyền” này.

Gần nhất tại kỳ World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, Ronaldo bước vào giải với tham vọng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục chức vô địch, đồng thời thiết lập thêm những cột mốc cá nhân mới.

Tuy vậy, khi giải đấu bước vào những trận đấu quyết định, Ronaldo lại không thể tạo ra khác biệt. Ở trận tứ kết gặp Morocco, CR7 chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 51 khi Bồ Đào Nha bị dẫn 0-1. Ronaldo chơi đầy nỗ lực nhưng tịt ngòi, khiến đội tuyển nước nhà phải hứng chịu cú sốc bị loại khỏi giải.

World Cup 2026 có thể là lần cuối Ronaldo góp mặt ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nếu điều đó xảy ra, huyền thoại người Bồ Đào Nha sẽ có thêm một cơ hội để phá bỏ thống kê đáng tiếc và khép lại hành trình World Cup của bản thân một cách trọn vẹn hơn.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.