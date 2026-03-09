Hulk đấm đối thủ trong trận cầu bạo lực nhất Brazil với 23 thẻ đỏ

Sáng 9/3, trận chung kết bang Minas Gerais giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro vỡ vụn khi trọng tài rút ra tới 23 thẻ đỏ.

Hulk thẳng tay đấm đối thủ.

Trận chung kết Campeonato Mineiro kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Cruzeiro nhờ pha lập công duy nhất của Kaio Jorge. Kết quả giúp đội bóng có biệt danh "Raposa" giành chức vô địch bang lần thứ 39 và cũng là danh hiệu đầu tiên sau 7 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Cruzeiro bị lu mờ bởi hình ảnh bạo lực xảy ra ở cuối trận tại Belo Horizonte. Mọi chuyện bắt đầu khi thủ môn Everson của Atletico Mineiro xô ngã cầu thủ Christian bên phía Cruzeiro trong một pha va chạm. Sau đó, anh tiếp tục quỳ xuống và lớn tiếng với đối thủ, khiến căng thẳng bùng phát.

Từ một tình huống nhỏ, cầu thủ hai đội nhanh chóng lao vào ẩu đả. Những cú đấm, cú đá liên tiếp xuất hiện trên sân trong khi các trọng tài và ban huấn luyện gần như không thể kiểm soát tình hình. Hệ quả là trọng tài buộc phải rút tới 23 thẻ đỏ, bao gồm nhiều cầu thủ có mặt trên sân lẫn thành viên băng ghế dự bị.

Con số vượt qua kỷ lục cũ 22 thẻ đỏ từng xảy ra trong trận đấu giữa Portuguesa và Botafogo vào năm 1954. Trong số những cầu thủ bị truất quyền thi đấu có cả tiền đạo kỳ cựu Hulk, từng khoác áo Porto và Zenit. Hình ảnh cho thấy tiền đạo 39 tuổi tung cú đấm từ phía sau vào tiền vệ Lucas Romero, khiến anh bị chỉ trích dữ dội.

Sau trận đấu, Hulk lên tiếng xin lỗi. "Thật đáng tiếc. Tôi chưa từng chứng kiến bạo lực như vậy trong bóng đá. Chúng tôi không thể tạo ra hình ảnh tiêu cực như thế vì nó ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng và cả bóng đá Brazil", anh nói.

Theo giới chức bóng đá Brazil, nhiều án phạt nặng có thể được đưa ra sau khi toàn bộ sự việc được ghi lại bằng camera.

Hỗn loạn ở derby Brazil Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.