Vitinha là bản hợp đồng trong mơ của Real Madrid

Sau kỷ nguyên Kroos, Modric, Real Madrid cần một tiền vệ có thể kiểm soát trận đấu ở đẳng cấp cao nhất, và Vitinha đang nổi lên như lựa chọn toàn diện hiếm hoi của bóng đá châu Âu.

Có một sự thật là Real Madrid đang khát một tiền vệ có khả năng tạo khác biệt. Trong hai mùa giải gần đây, những vấn đề nơi hàng thủ phần nào che khuất lỗ hổng lớn ở tuyến giữa.

Và khi lần lượt nói lời chia tay Toni Kroos và Luka Modric, Real Madrid mất đi hai bộ não điều khiển nhịp độ mà họ chưa thể thay thế. Ba thất bại liên tiếp ở các trận chung kết là lời cảnh báo đủ lớn.

Vitinha là mẫu tiền vệ mà bất cứ đội bóng lớn nào đều cần.

Real Madrid không thể tiếp tục trông chờ vào việc vá víu hay đặt cược hoàn toàn vào tương lai. Thông tin Nico Paz trở lại Bernabeu là tín hiệu tích cực, nhưng tiền vệ 21 tuổi của Como rõ ràng chưa đủ kinh nghiệm để kế thừa vai trò Kroos để lại.

Trong bối cảnh đó, Vitinha của Paris Saint-Germain nổi lên như lời giải gần như hoàn hảo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hội tụ đủ ba yếu tố Real Madrid cần: chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu đỉnh cao và tư duy kiểm soát trận đấu.

Mùa giải 2024/25 là bằng chứng rõ ràng nhất. Vitinha sắm vai trụ cột giúp PSG giành cú ăn bốn lịch sử, bao gồm chức vô địch Champions League đầu tiên của CLB. Ở đấu trường châu Âu, anh thường xuyên nằm trong nhóm tiền vệ chạm bóng nhiều nhất, chuyền bóng chính xác nhất và tham gia trực tiếp vào các pha triển khai từ tuyến dưới, những chỉ số then chốt với một đội bóng muốn kiểm soát thế trận.

Sự ghi nhận đến từ cả giới chuyên môn lẫn các giải thưởng. Vitinha đứng thứ ba trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2025, góp mặt trong FIFPRO World XI 2025, Đội hình FIFA The Best 2025 và giành Giải tiền vệ xuất sắc nhất tại Globe Soccer Awards 2025. Ở tuổi 25, anh đã đạt đến độ chín hiếm thấy của một tiền vệ trung tâm.

Đánh giá về Vitinha, Modric từng nhận xét: “Theo tôi, Vitinha là một trong những tiền vệ hay nhất, nếu không muốn nói là hay nhất. Cậu ấy chơi bóng rất tốt và có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời”.

Lời khen đó phản ánh đúng thực tế: Vitinha không phải mẫu tiền vệ hào nhoáng, mà là người điều tiết nhịp độ, kiểm soát không gian và giữ cho đội bóng luôn ở trạng thái cân bằng.

Real Madrid cần một tiền vệ xứng tầm để dung hoà 3 tuyến.

So với các phương án hiện tại của Real Madrid, sự khác biệt là rõ ràng. Aurelien Tchouameni mạnh về đánh chặn, Eduardo Camavinga thiếu ổn định vì chấn thương, Arda Guler sáng tạo nhưng chưa đủ khả năng kiểm soát trận đấu, còn Dani Ceballos chỉ là phương án xoay vòng. Không ai trong số họ đảm nhiệm được vai trò “nhạc trưởng” đúng nghĩa.

Trong khi đó, Real Madrid đã có siêu sao ở hầu hết các tuyến: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo ở hàng công; Antonio Rudiger, Eder Militao và Thibaut Courtois ở tuyến dưới. Chỉ tuyến giữa là chưa tương xứng.

Quan trọng hơn cả, Vitinha mang tư duy đặt tập thể lên trên cá nhân. Trong một phòng thay đồ nhiều ngôi sao, Real Madrid không cần thêm một cái tôi lớn. Vitinha từng sát cánh với Mbappé, Cristiano Ronaldo hay Ousmane Dembele, hiểu rõ vai trò của mình và thực hiện nó lặng lẽ nhưng hiệu quả – rất giống Kroos và Modric.

Vitinha không phải lời hứa cho tương lai. Anh là giải pháp cho hiện tại. Và nếu Real Madrid thực sự muốn tìm lại bản sắc kiểm soát trận đấu đã làm nên đế chế của họ, cái tên ấy khó có thể bị bỏ qua.