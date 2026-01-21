Mbappe, Vinicius rực sáng trong trận thắng 6-1 của Real

Rạng sáng 21/1, Kylian Mbappe ghi 2 bàn trong chiến thắng đậm của Real Madrid trước Monaco ở vòng phân hạng Champions League.

Mbappe tỏa sáng.

Vinícius và Kylian Mbappe có ngày thi đấu chói sáng để giúp Real Madrid giành chiến thắng đậm đà trước AS Monaco, qua đó giúp Real duy trì thành tích ấn tượng khi bất bại ở 18 trong 19 trận sân nhà trước các đại diện nước Pháp tại cúp châu Âu.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ vừa phải, nhưng chỉ mất 5 phút để Real phá vỡ thế cân bằng. Mbappe ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại Champions League mùa này bằng cú sút chính xác từ rìa vòng cấm, trong tình huống chạm bóng thứ hai kể từ khi bóng lăn. Monaco cố gắng đáp trả, song cơ hội đáng chú ý nhất của họ trong hiệp một lại bị Ansu Fati bỏ lỡ đáng tiếc từ cự ly gần.

Sự phung phí ấy nhanh chóng bị trừng phạt. Phút 25, Folarin Balogun để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Real phản công chớp nhoáng. Vinícius tung đường chuyền má ngoài tinh tế để Mbappe hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Cựu sao PSG có bàn thứ 11 ở cúp châu Âu mùa này, cân bằng thành tích của Cristiano Ronaldo trong một vòng bảng/phân hạng Champions League.

Trước giờ nghỉ, Monaco vẫn có những pha lên bóng nguy hiểm, với cú sút dội xà ngang của Jordan Teze cùng những tình huống buộc Thibaut Courtois phải trổ tài.

Hiệp hai chứng kiến thế trận hoàn toàn thuộc về Real Madrid. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, Franco Mastantuono ghi bàn từ cú sút một chạm, tiếp tục dấu ấn kiến tạo của Vinicius. Trước phút 60, Vinicius khiến Thilo Kehrer phản lưới nhà, trước khi chính anh ghi bàn thắng đẹp nhất trận bằng cú sút uy lực vào góc cao khung thành. Ngôi sao người Brazil tham gia vào tổng cộng 4 bàn thắng (3 kiến tạo, 1 bàn).

Sai lầm hiếm hoi của Dani Ceballos giúp Monaco có bàn danh dự, nhưng Jude Bellingham nhanh chóng khép lại đêm hoàn hảo với bàn thắng thứ 6. Chiến thắng này đưa Real Madrid tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, trong khi Monaco đối diện nguy cơ sớm chia tay Champions League.