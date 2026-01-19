Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

De Jong bức xúc

  • Thứ hai, 19/1/2026 11:03 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Frenkie de Jong công khai chỉ trích thái độ ngạo mạn của trọng tài Jesus Gil Manzano sau khi Barcelona thất bại 1-2 trước Real Sociedad tại vòng 20 La Liga rạng sáng 19/1.

De Jong không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Gil Manzano.

Trên sân Anoeta, đội chủ nhà Real Sociedad giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Goncalo Guedes, xen kẽ là bàn gỡ của Marcus Rashford bên phía Barcelona. Kết quả khiến khoảng cách giữa Barcelona và Real Madrid trên đỉnh bảng La Liga bị rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm.

Sau trận, tâm điểm tranh cãi xoay quanh các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống không công nhận bàn thắng của Lamine Yamal trong hiệp một vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, với tư cách đội trưởng và là cầu thủ duy nhất được phép trao đổi với trọng tài, De Jong cho biết điều khiến anh bức xúc không nằm ở quyết định chuyên môn, mà ở cách hành xử của ông Gil Manzano.

"Nếu đó là việt vị thì cứ cho là việt vị. Tôi chưa xem lại tình huống, nhưng vấn đề ở đây là bạn thậm chí không thể nói chuyện với trọng tài", De Jong chia sẻ. "Tôi là đội trưởng, nhưng khi cố trao đổi, ông ấy nhìn tôi với thái độ như thể mình ở đẳng cấp cao hơn. Điều đó thật sự khó chấp nhận".

Tiền vệ người Hà Lan cũng không hài lòng với thời gian bù giờ, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ngay khi đủ 9 phút bù, bất chấp việc Real Sociedad thường xuyên kéo dài các tình huống ném biên hay phát bóng. "Tôi nhắc ông ấy về điều đó và kết quả là nhận thẻ vàng. Với trọng tài này, bạn gần như không được phép lên tiếng", De Jong nói thêm.

HLV Hansi Flick, người hiếm khi công khai chỉ trích công tác điều hành, cũng đứng về phía học trò. "Những gì Frenkie nói là đúng, nhưng tôi không muốn lãng phí năng lượng cho chuyện này. Tất cả đều thấy diễn biến trên sân", chiến lược gia người Đức nhận định, đồng thời thừa nhận cách điều hành của Gil Manzano từ lâu đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Dù thất bại, Barcelona vẫn tạo ra thế trận vượt trội với chỉ số xG lên tới 3,69, 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ và 3 bàn thắng bị từ chối. Tuy nhiên, họ phải trả giá vì sự thiếu tập trung. Sau 20 trận đã đấu, Barcelona giành được 49 điểm, hơn Real Madrid đúng 1 điểm.

Real Madrid phả hơi nóng vào gáy Barcelona

Tối 17/1, Real Madrid thắng thuyết phục 2-0 trước Levante ở vòng 20 La Liga, qua đó tạm thời xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm sân Bernabeu những ngày qua.

37:2216 hôm qua

Tài năng gốc Philippines rời Barcelona

Tiền vệ trẻ Dro quyết định chia tay Barcelona ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông, chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng 6 triệu euro sau khi đánh giá cơ hội phát triển tại đội một là không rộng mở.

06:00 17/1/2026

Phát biểu của Kroos về Barca gây tranh cãi

Phát biểu của Toni Kroos về Barcelona nhanh chóng thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội từ người hâm mộ.

09:24 15/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

de Jong de Jong

    Đọc tiếp

    Van de cua Haaland hinh anh

    Vấn đề của Haaland

    3 phút trước 11:07 19/1/2026

    0

    HLV Pep Guardiola vừa đưa ra những chia sẻ gây lo ngại về tình trạng thể lực của tiền đạo chủ chốt Erling Haaland.

    Keane canh bao MU dung voi mung hinh anh

    Keane cảnh báo MU đừng vội mừng

    5 phút trước 11:04 19/1/2026

    0

    Chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của MU trước Man City trong trận derby Manchester tạo ra những quan điểm trái chiều từ các cựu danh thủ "Quỷ đỏ".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý