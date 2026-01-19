De Jong bức xúc

Frenkie de Jong công khai chỉ trích thái độ ngạo mạn của trọng tài Jesus Gil Manzano sau khi Barcelona thất bại 1-2 trước Real Sociedad tại vòng 20 La Liga rạng sáng 19/1.

De Jong không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Gil Manzano.

Trên sân Anoeta, đội chủ nhà Real Sociedad giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Goncalo Guedes, xen kẽ là bàn gỡ của Marcus Rashford bên phía Barcelona. Kết quả khiến khoảng cách giữa Barcelona và Real Madrid trên đỉnh bảng La Liga bị rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm.

Sau trận, tâm điểm tranh cãi xoay quanh các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống không công nhận bàn thắng của Lamine Yamal trong hiệp một vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, với tư cách đội trưởng và là cầu thủ duy nhất được phép trao đổi với trọng tài, De Jong cho biết điều khiến anh bức xúc không nằm ở quyết định chuyên môn, mà ở cách hành xử của ông Gil Manzano.

"Nếu đó là việt vị thì cứ cho là việt vị. Tôi chưa xem lại tình huống, nhưng vấn đề ở đây là bạn thậm chí không thể nói chuyện với trọng tài", De Jong chia sẻ. "Tôi là đội trưởng, nhưng khi cố trao đổi, ông ấy nhìn tôi với thái độ như thể mình ở đẳng cấp cao hơn. Điều đó thật sự khó chấp nhận".

Tiền vệ người Hà Lan cũng không hài lòng với thời gian bù giờ, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ngay khi đủ 9 phút bù, bất chấp việc Real Sociedad thường xuyên kéo dài các tình huống ném biên hay phát bóng. "Tôi nhắc ông ấy về điều đó và kết quả là nhận thẻ vàng. Với trọng tài này, bạn gần như không được phép lên tiếng", De Jong nói thêm.

HLV Hansi Flick, người hiếm khi công khai chỉ trích công tác điều hành, cũng đứng về phía học trò. "Những gì Frenkie nói là đúng, nhưng tôi không muốn lãng phí năng lượng cho chuyện này. Tất cả đều thấy diễn biến trên sân", chiến lược gia người Đức nhận định, đồng thời thừa nhận cách điều hành của Gil Manzano từ lâu đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Dù thất bại, Barcelona vẫn tạo ra thế trận vượt trội với chỉ số xG lên tới 3,69, 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ và 3 bàn thắng bị từ chối. Tuy nhiên, họ phải trả giá vì sự thiếu tập trung. Sau 20 trận đã đấu, Barcelona giành được 49 điểm, hơn Real Madrid đúng 1 điểm.