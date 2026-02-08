Huyền thoại Vonn ngã nặng, rời Olympic bằng trực thăng

Huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn phải rời Thế vận hội Mùa đông 2026 sau cú ngã rất nặng trên đường đua Cortina d’Ampezzo và được đưa đi bằng trực thăng vì chấn thương.

Lindsey Vonn buộc phải chia tay Thế vận hội Mùa đông 2026.

Cuộc đua nội dung trượt tuyết đổ đèo nữ tại Cortina d’Ampezzo sáng 8/2 (giờ địa phương) bị gián đoạn nhiều phút sau tai nạn nặng của Lindsey Vonn. Nữ VĐV người Mỹ ngã sau một cú nhảy ở khu vực đầu của đường đua Tofana và không thể tự rời địa điểm thi đấu, buộc ban tổ chức phải điều trực thăng đưa cô đi cấp cứu.

Khoảnh khắc Vonn nằm trên băng, đau đớn kêu cứu, khiến cả khán đài lặng đi. Các VĐV và khán giả đều tỏ rõ sự lo lắng, trong bối cảnh cô bước vào Olympic lần này với tình trạng thể lực không trọn vẹn. Trước giải, Vonn thừa nhận gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, trong đó một bên từng rách dây chằng và bên còn lại mang khớp gối titan.

Theo ghi nhận, tai nạn xảy ra ngay ở phân đoạn đầu tiên của đường đua. Trước đó một ngày, Vonn vẫn gây bất ngờ khi đạt thời gian nhanh thứ ba ở buổi thi thử thứ hai, cho thấy quyết tâm rất lớn dù đã 41 tuổi. Tuy nhiên, cú ngã sáng 8/2 khép lại hành trình của cô tại Olympic 2026.

Chia sẻ trên sóng Eurosport, cựu vô địch Olympic - Tina Maze - cho rằng Vonn phải đánh cược quá nhiều. “Ai cũng hiểu Lindsey đã trải qua những ngày rất khó khăn. Khi thể trạng không đảm bảo, rủi ro sẽ lớn hơn. Nhưng đó là con người của cô ấy, luôn sẵn sàng mạo hiểm để được thi đấu”, Maze nói.

Ban tổ chức phải điều trực thăng đưa Vonn đi cấp cứu

Tại thời điểm tai nạn xảy ra, Breezy Johnson, đồng hương của Vonn và là đương kim vô địch thế giới, tạm dẫn đầu cuộc đua, hơn VĐV người Đức, Emma Aicher 0,04 giây. Kết quả sau đó trở nên thứ yếu, khi mọi sự chú ý dồn cả vào tình trạng của huyền thoại trượt tuyết Mỹ.

Giới chức y tế cho biết cần thêm thời gian để đánh giá chính xác mức độ chấn thương. Tuy nhiên, việc Vonn phải rời đường đua bằng trực thăng đồng nghĩa Olympic 2026 đã sớm khép lại với cô. Một cái kết buồn cho nỗ lực trở lại đầy can đảm của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử trượt tuyết đổ đèo nữ.