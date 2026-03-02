CLB Ninh Bình chia tay HLV trưởng

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tối 2/3, CLB Ninh Bình quyết định chia tay HLV Gerard Albadalejo và trợ lý HLV Josep Maria Roma.

Quyết định được đưa ra sau thất bại 2-3 trước Nam Định hôm 1/3, cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của Ninh Bình kể từ đầu năm 2026. Chuỗi kết quả sa sút khiến đội bóng tụt lại 8 điểm trong cuộc đua vô địch với CLB Công An Hà Nội, thậm chí thi đấu nhiều hơn một trận.

CLB gửi lời tri ân ban huấn luyện người Tây Ban Nha vì những đóng góp trong giai đoạn lượt đi, nhấn mạnh dấu ấn chuyên môn cũng như tinh thần đoàn kết mà họ xây dựng cho tập thể. Tuy nhiên, lời chia tay là điều khó tránh khi thành tích không còn đáp ứng kỳ vọng.

Dưới thời Albadalejo, Ninh Bình từng thiết lập chuỗi 36 trận bất bại ấn tượng và nổi lên như ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Song bước sang năm 2026, đội bóng bất ngờ chững lại dù sở hữu lực lượng dày với nhiều nội, ngoại binh chất lượng cùng loạt tân binh đáng chú ý như Trương Tiến Anh, Hoàng Thái Bình hay nhóm cầu thủ U23 từ Thanh Hóa.

Với tham vọng lớn và tiềm lực tài chính mạnh, ban lãnh đạo buộc phải hành động để cứu vãn cuộc đua. Theo kế hoạch, Ninh Bình sẽ công bố HLV mới vào ngày 3/3. Tân thuyền trưởng chỉ có 4 ngày chuẩn bị trước màn ra mắt gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà lúc 18h ngày 7/3.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cần thiết, giúp Ninh Bình trở lại quỹ đạo chiến thắng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

