Cách duy nhất giúp Carrick ngồi ghế chính thức MU

Ashley Young, cựu đội trưởng Manchester United tin rằng Michael Carrick nên được bổ nhiệm chính thức nếu giữ vững phong độ hiện tại đến hết mùa 2025/26.

Carrick vẫn đang bất bại cùng MU.

Michael Carrick đang tạo dấu ấn rõ rệt kể từ khi trở lại ghế huấn luyện Manchester United hồi tháng 1. Đội bóng đã thắng 5 trong 6 trận dưới sự dẫn dắt của ông, gần nhất là chiến thắng 1-0 trước Everton tại Hill Dickinson Stadium hôm 24/2.

Chuỗi kết quả tích cực giúp MU vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng khi mùa giải còn 11 vòng. Mục tiêu của Carrick là đưa đội bóng trở lại Champions League, và khởi đầu hiện tại mang lại lợi thế nhất định trong cuộc đua.

Xuất hiện với vai trò bình luận viên trên Premier League Productions sau trận MU thắng Everton, Ashley Young công khai ủng hộ Carrick được trao cơ hội dài hạn.

"Anh ấy chỉ cần tiếp tục làm điều đó", Young nói, "Cứ tiếp tục chiến thắng. Với tôi, nếu Carrick duy trì được điều này, anh ấy sẽ có vị trí chính thức, đơn giản vậy thôi”.

Cựu tuyển thủ Anh cho rằng Carric mang lại sự tự tin cho cầu thủ và khơi lại niềm tin nơi người hâm mộ. "Anh ấy giúp các cầu thủ tự tin ra sân. Người hâm mộ MU lại có thể cất vang tiếng hát. Đội bóng đang ở vị trí thứ tư và chỉ kém Aston Villa ba điểm", Young nhấn mạnh.

Dù vậy, Young thừa nhận MU vẫn chưa đạt tới sự ổn định tối đa. Trong hiệp một trận gặp Everton, màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục. MU vẫn chủ yếu dựa vào phản công thay vì kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Bên cạnh vai trò bình luận, Ashley Young đang thi đấu cho Ipswich Town tại Championship. Cầu thủ 40 tuổi có 15 lần ra sân mùa này và chưa thi đấu kể từ tháng 1.

Ipswich hiện đứng thứ tư, kém đội nhì bảng Middlesbrough tám điểm, trong khi Coventry City dẫn đầu sau 33 vòng.

Với kinh nghiệm từng giành Premier League, FA Cup và Europa League cùng MU, quan điểm của Young về Carrick nhận được nhiều sự chú ý.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

