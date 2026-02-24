Carrick vẫn đúng với canh bạc Sesko

Bị nghi ngờ vì không trao suất đá chính cho Benjamin Sesko, Michael Carrick đang đáp trả bằng những bàn thắng và điểm số cho Manchester United.

Bị nghi ngờ vì không trao suất đá chính cho Benjamin Sesko, Michael Carrick đang đáp trả bằng những bàn thắng và điểm số cho Manchester United.

Michael Carrick lại khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi khi tiếp tục để Benjamin Sesko trên ghế dự bị. Nhưng thêm một lần, quyết định ấy gắn liền với chiến thắng của Manchester United. Khi kết quả lên tiếng, mọi tranh cãi lập tức trở nên nhẹ hơn.

Nghịch lý từ chọn lựa của Carrick

9, 16, 15, 21, 32. Đó là số phút Sesko thi đấu trong 5 trận gần nhất dưới thời Carrick. Một con số đủ khiến những ai yêu mến tiền đạo người Slovenia cảm thấy sốt ruột.

Bản hợp đồng 85 triệu bảng không được đá chính, trong bối cảnh phong độ ghi bàn lại rất ấn tượng. Với nhiều đội bóng, một chân sút như thế phải là lựa chọn đầu tiên. Nhưng ở Manchester United lúc này, mọi thứ không đơn giản như vậy.

Carrick có lý do để thận trọng. Ông không phải người ký hợp đồng với Sesko. Ông đến trong vai trò tạm quyền, giữa bối cảnh MU cần sự ổn định và điểm số hơn là những thử nghiệm dài hạn. Vì thế, mọi quyết định nhân sự của Carrick đều hướng đến hiệu quả tức thì.

Nhìn từ bên ngoài, việc liên tục để Sesko dự bị dễ bị hiểu thành sự thiếu tin tưởng. Nhưng trên sân, câu chuyện khác hẳn.

Sesko ghi bàn trong chiến thắng cảm xúc 3-2 trước Fulham. Anh lập công gỡ hòa 1-1 trước West Ham, cứu “Quỷ đỏ” khỏi một thất bại có thể xảy ra. Và rạng sáng 24/2, chính pha dứt điểm của anh giúp Manchester United vượt qua Everton 1-0 ở vòng 27 Premier League đầy nhọc nhằn.

Sesko vẫn đang cho thấy phong độ cao gần đây.

Ba lần vào sân từ ghế dự bị, ba dấu ấn quan trọng. Không phải bàn thắng vô thưởng vô phạt, mà là những pha lập công trực tiếp thay đổi cục diện. Điều đó khiến chiến lược của Carrick, dù gây tranh cãi, lại mang dáng dấp của một toan tính.

Sesko không phải mẫu tiền đạo tham gia nhiều vào khâu phối hợp ngắn hay pressing liên tục suốt 90 phút. Điểm mạnh của anh nằm ở tốc độ, sức rướn và khả năng dứt điểm khi có khoảng trống.

Khi đối thủ còn sung sức, không gian phía sau hàng thủ thường bị bóp nghẹt. Nhưng đến nửa cuối trận, mọi thứ thay đổi. Nhịp độ giảm xuống. Hậu vệ bắt đầu chậm hơn nửa nhịp. Và đó là lúc Sesko trở thành vũ khí.

Carrick dường như đọc được điều đó. Ông chờ đến khi thế trận mở ra, rồi mới tung quân bài quyết định. Từ Fulham đến West Ham, rồi Everton, kịch bản gần như lặp lại. Manchester United giằng co. Carrick điều chỉnh. Sesko xuất hiện. Và bàn thắng đến.

Trước chuyến làm khách tại Merseyside, áp lực dành cho Carrick không nhỏ. Truyền thông Anh, trong đó có Manchester Evening News, cho rằng đã đến lúc Sesko phải đá chính. Cơ sở của lập luận này không hề yếu.

Khi Darren Fletcher còn tạm nắm quyền, Manchester United hòa Brighton 2-2 và Sesko lập cú đúp ngay từ đội hình xuất phát. Anh cũng ghi bàn trong trận thua Brighton tại FA Cup. Những màn trình diễn ấy tạo ra niềm tin rằng Sesko có thể gánh vác hàng công.

Sesko đang sắm vai siêu dự bị của MU.

Thế nhưng khi Carrick tiếp quản, cục diện thay đổi. Sesko không ra sân trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City. Trước Arsenal, anh chỉ đá 9 phút cuối.

Các trận gặp Fulham, Spurs, West Ham và Everton, Sesko đều bắt đầu từ ghế dự bị. Sự khác biệt giữa hai giai đoạn khiến người hâm mộ tin rằng tiền đạo người Slovenia chưa hoàn toàn chinh phục được Carrick.

Có thể đúng. Nhưng cũng có thể đó không phải vấn đề niềm tin, mà là vấn đề vai trò. Carrick không phủ nhận năng lực của Sesko. Ông chỉ sử dụng anh theo cách khác. Không phải trung phong khởi đầu, mà là mũi nhọn kết liễu.

Cái lý của Carrick

Từ góc nhìn chiến thuật, đó là lựa chọn không thiếu rủi ro. Một bản hợp đồng đắt giá thường đi kèm kỳ vọng đá chính. Nếu Sesko im tiếng khi vào sân, Carrick chắc chắn sẽ hứng chịu chỉ trích nặng nề vì “lãng phí” 85 triệu bảng. Nhưng khi tiền đạo này liên tục ghi bàn, câu chuyện xoay chiều.

Người hâm mộ bắt đầu nói về khả năng đọc trận đấu của Carrick. Họ ca ngợi ông biết chờ đúng thời điểm để tung đòn quyết định. Họ nhìn thấy sự thực dụng cần thiết của một HLV tạm quyền, trong giai đoạn MU không thể mạo hiểm.

Tuy nhiên, nghịch lý vẫn tồn tại. Càng ghi bàn từ ghế dự bị, Sesko càng khiến câu hỏi về suất đá chính trở nên lớn hơn. Nếu anh đủ sắc bén để định đoạt trận đấu, tại sao không trao cho anh nhiều thời gian hơn? Liệu chiến lược “siêu dự bị” có thể duy trì lâu dài, hay sẽ đến lúc chính nó giới hạn tiềm năng của cầu thủ?

Carrick có lẽ hiểu rõ hơn ai hết rằng mùa giải này là cuộc đua từng trận. Ông không cần chứng minh một triết lý vĩ đại. Ông cần điểm số. Và cho đến lúc này, những quyết định của ông mang lại kết quả.

Manchester United thắng Fulham. MU không thua West Ham. MU vượt qua Everton. Trong cả ba kịch bản đó, Sesko đều góp tiếng nói quan trọng từ băng ghế dự bị.

Có thể sau này, khi bối cảnh thay đổi, Sesko sẽ trở thành trung phong số một không thể thay thế. Nhưng ở hiện tại, anh là quân bài chiến lược. Và khi chiến lược ấy liên tục tạo ra bàn thắng, thật khó để nói Carrick đã sai.

Trong bóng đá, đúng hay sai đôi khi chỉ được đo bằng bảng tỷ số. Và ở thời điểm này, Carrick vẫn đang đúng.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.