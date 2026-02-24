Sesko bùng nổ

Benjamin Sesko tạo nên khác biệt giúp MU đả bại Everton 1-0 thuộc vòng 27 Premier League rạng sáng 24/2.

Sesko tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Thế trận diễn ra giằng co cho đến khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn mở tỷ số và phải trả giá. Từ phần sân nhà, Matheus Cunha tung đường chuyền dài chuẩn xác để Bryan Mbeumo bứt tốc, trước khi căng ngang thuận lợi, đặt Sesko vào vị trí trống trải. Chân sút người Slovenia dứt điểm một chạm vào góc xa, ấn định bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Pha lập công tiếp tục tô đậm phong độ bùng nổ của Sesko trong năm 2026. Tính riêng từ đầu năm, anh ghi 6 bàn tại Premier League, nâng tổng số bàn mùa này lên 8. Sesko thật sự thăng hoa sau nửa mùa giải đầu tiên gặp khó khăn.

Đáng chú ý, Sesko là siêu dự bị hiệu quả bậc nhất giải đấu. Anh có 3 bàn thắng từ băng ghế dự bị, nhiều nhất Premier League mùa này. Chỉ trong 76 phút thi đấu ở 4 trận gần nhất, tiền đạo 22 tuổi ghi 3 bàn, với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,73, phản ánh hiệu suất dứt điểm vượt trội.

Nếu không tính các bàn trên chấm phạt đền, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn Sesko (5 bàn) tại Premier League trong năm 2026. Trên bảng xếp hạng ghi bàn tính riêng năm dương lịch, anh chỉ xếp sau Igor Thiago (6 bàn).

Chiến thắng tại Hill Dickinson giúp MU bỏ túi 3 điểm quan trọng trong cuộc đua tốp đầu, đồng thời cho thấy họ đang sở hữu một họng pháo biết cách tạo khác biệt trong thời khắc quyết định. Và khi Sesko tiếp tục duy trì hiệu suất đáng sợ này, "Quỷ đỏ" có thêm lý do để tin vào một chặng nước rút bùng nổ.

