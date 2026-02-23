Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ hội vàng của MU

  • Thứ hai, 23/2/2026 18:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU đứng trước cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng Premier League sau khi Chelsea và Aston Villa đồng loạt đánh rơi điểm ngay trên sân nhà.

MU có cơ hội bứt phát trong cuộc đua top 4.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" trải qua giai đoạn hồi sinh ấn tượng. Họ giành 13 điểm trong 5 vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng thuyết phục trước Man City và Arsenal. Chuỗi 4 trận toàn thắng chỉ bị chặn lại bởi trận hòa 1-1 trước West Ham. Dù vậy, MU có cơ hội cực tốt để tăng tốc.

Ở vòng đấu này, Aston Villa tiếp tục gây thất vọng khi bị Leeds cầm hòa 1-1 tại Villa Park. Đội chủ nhà phải nhờ tới pha lập công của Tammy Abraham mới giữ lại được một điểm. Trong khi đó, Chelsea lại không thể tận dụng lợi thế tại Stamford Bridge khi hòa 1-1 trước Burnley, đội đang nằm trong nhóm cuối bảng.

Những kết quả trên mở ra thời cơ rõ rệt cho MU. Hiện họ có cùng 45 điểm với Chelsea ở vị trí thứ 4 và Liverpool ở vị trí thứ 6. Nếu đánh bại Everton trên sân khách, thầy trò Carrick sẽ tạo khoảng cách 3 điểm với 2 đối thủ này. Đồng thời, họ cũng có thể rút ngắn cách biệt với Aston Villa xuống còn 3 điểm trong cuộc đua top 3.

Vấn đề còn lại là liệu "Quỷ đỏ" có đủ bản lĩnh để tận dụng "món quà" này hay không khi hành quân tới Hill Dickinson Stadium vào rạng sáng 23/2. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, MU hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt cho tham vọng giật vé dự Champions League mùa này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU

